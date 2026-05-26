Језива несрећа код Модриче: Једна особа погинула!

Аутор:АТВ
Коментари:1
У саобраћајној несрећи, која се догодила око 14.45 часова у Скугрићу код Модриче једна особа је погинула.
Према информацијама до којих је Радио Модрича дошла, двије особе су задобиле теже тјелесне повреде.
Екипа Службе хитне помоћи Дома здравља Модрича збринула је повријеђене, од којих је једна особа успјешно реанимирана. Друго особа је, иако са такође тешким повредама у нешто стабилнијем стању.
Оба повријеђена лица након збрињавања повреда у Хитној помоћи превезена су у Болницу у Добоју на даље лијечење.
Узрок несреће ће бити познат након обављеног увиђаја.
