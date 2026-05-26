Плата кувара у БиХ достигла 6.000 КМ

Аутор:АТВ
Коментари:1
У огласима објављеним у Вибер групи „Тражим нудим посао” тражe се радници у угоститељству за Хотел „Президент” у Чапљини, при чему су понуђене плате знатно изнад просјека.
Како се наводи у огласу, хотел тражи кувара или куварицу за рад у à la carte ресторану, а плата се креће од 2.500 до 3.000 евра, што је приближно од око 4.900 до 5.900 конвертибилних марака (КМ), у зависности од курса.
Кандидатима је обезбијеђен бесплатан смјештај у стану, рад у смјенама, један слободан дан седмично, стално запослење, као и годишњи одмор од 2×12 дана.
Поред кувара, хотел тражи и конобаре и конобарице, за које је понуђена плата од 2.500 до 3.000 КМ, уз обезбијеђен смјештај и храну, рад у смјенама (шест дана рада и један слободан дан), као и могућност сталног запослења и додатних бонуса.
Контакт за пријаве је 065 231 331 или путем имејл адресе info@hotel-president.ba, а хотел се налази у Тасовчићима код Чапљине, преноси Глас Српске
Огласи су објављени у Вибер групи „Тражим нудим посао”, која окупља послодавце и раднике из региона који траже запослење у бројним дјелатностима.
