Поново оборен рекорд најтоплијег мајског дана!

Аутор:АТВ
Рекорд за најтоплији мајски дан поново је оборен у Великој Британији, са температуром која је у Лондону достигла 35 степени Целзијусових, саопштила је метеоролошкла служба.
Тиме је оборен јучерашњи рекорд од 34,8 степени, колико је измјерено у западном дијелу града, пренијела је агенција ПА медија.
"До јуче је највиша температура у мају била 32,8 степени, али сада смо премашили тај рекорд узастопним данима за пуна два степена", наводи се у саопштењу.
Истовремено су објављена упозорења о опасности по здравље и грмљавини широм земље, као и низу смртних случајева на отвореном мору у протеклих неколико дана.
Британска Агенција за здравствену безбједност саопштила је да ће упозорења остати на снази до четвртка у 17.00 часова.
