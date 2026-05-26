Поново оборен рекорд најтоплијег мајског дана!

АТВ
26.05.2026 18:41

врућина топлота
Фото: Pexel/ Kampus Production

Рекорд за најтоплији мајски дан поново је оборен у Великој Британији, са температуром која је у Лондону достигла 35 степени Целзијусових, саопштила је метеоролошкла служба.

Тиме је оборен јучерашњи рекорд од 34,8 степени, колико је измјерено у западном дијелу града, пренијела је агенција ПА медија.

"До јуче је највиша температура у мају била 32,8 степени, али сада смо премашили тај рекорд узастопним данима за пуна два степена", наводи се у саопштењу.

Истовремено су објављена упозорења о опасности по здравље и грмљавини широм земље, као и низу смртних случајева на отвореном мору у протеклих неколико дана.

Британска Агенција за здравствену безбједност саопштила је да ће упозорења остати на снази до четвртка у 17.00 часова.

