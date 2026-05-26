СТИГЛИ РЕЗУЛТАТИ ОБДУКЦИЈЕ: Александар Нешовић Баја брутално убијен, а онда забетониран у бурету

Вишем јавном тужилаштву у Београду данас је из Института за судску медицину "Милован Миловановић" достављен записник о извршеној идентификацији посмртних остатака који су пронађени 21. маја 2026. године у једном бурету које је откопано на територији општине Инђија.
ДНК анализом утврђено је да се ради о тијелу Александра Нешовића Баје чији је нестанак пријављен 13. маја 2026. године.
Због убиства, које се према сазнањима из истраге догодило 12. маја 2026. године у ресторану "27" на Сењаку и других кривичних дјела у вези са тим злочином, подсетимо, Више јавно тужилаштво у Београду спроводи опсежну истрагу против 11 лица.
Александар Нешовић долази у угоститељски објекат на Сењаку на унапред уговорени састанак. Пре уласка у локал, јавља се својој невенчаној супрузи и саопштава јој локацију, након чега му телефон постаје недоступан. Током састанка у локалу избија вербални сукоб. Према наводима из истраге Саша Вуковић (48) сумњичи се да је употребио ватрено оружје, које му је претходно обезбедила и донела супруга Данка В. и испалио више хитаца у Нешовића, наневши му смртоносне повреде.
Пошто се Нешовић није вратио кући, породица званично пријављује његов нестанак Надлежним органима. Истовремено, унутар објекта отпочињу радње усмјерене на прикривање трагова злочина, чишћење мјеста пуцњаве и уклањање тијела из ресторана.
Више јавно тужилаштво покреће истрагу. Током детаљног увиђаја у ресторану, форензичари и поред покушаја чишћења успјевају да детектују кључне доказе:
Двије чауре калибра 9 мм
Трагове крви регистроване под специјалним свјетлима
Мобилни телефон за који се сумња да је припадао оштећеном, пронађен у близини локала.
Након вишедневног оперативног рада, припадници МУП-а лоцирају тело Александра Нешовића на територији Војводине (у околини Инђије). Тело је пронађено скривено на неприступачном терену, након чега је упућено на обдукцију ради утврђивања тачног узрока смрти, а надлежни органи најављују процесуирање свих одговорних лица без обзира на њихову функцију.
Форензички тимови поново отварају објекат на Сењаку ради допунског претреса. Том приликом пронађен је још један пројектил у унутрашњости локала. Уследило је привођење конобара Петра У. и доношење решења о његовом притвору, чиме се круг осумњичених у овом поступку проширује.
Више јавно тужилаштво у Београду води поступак против 11 лица, са прецизно подјељеним улогама у зависности од тежине кривичног дела:
Саша Вуковић (48) и Марио С. (46): Терете се за кривично дјело тешко убиство и недозвољену производњу, држање, ношење и промет оружја. Вуковић се сумњичи као директни извршилац.
Данка В.: Осумњичена да је супругу обезбедила и донијела комад ватреног оружја непосредно прије извршења дјела.
Веселин Милић (доскорашњи начелник ПУ за град Београд): Обухваћен истрагом јер је, према прикупљеним подацима, био присутан у објекту током извршења кривичног дела. Терети се за пружање логистичке помоћи и учешће у радњама које су усмјерене на прикривање кривичног дјела и извршилаца.
Тројица полицијских службеника (Милићево обезбеђење): Терете се за помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дјела и непријављивање.
Дејан С.: Сумњичи се да је пружио помоћ у транспорту извршилаца и тијела са мјеста догађаја ка унутрашњости земље.
Особље угоститељског објекта (укључујући конобара Петра У.): Терете се за уклањање материјалних трагова из унутрашњости локала и давање лажних исказа током првих информативних разговора.
Званични мотив сукоба још увек предмет истраге Вишег јавног тужилаштва.
С обзиром на то да су у предмету прикупљени бројни материјални докази, ДНК профили и снимци, очекује се да наредна свједочења и вјештачења у потпуности расвјетле позадину овог догађаја. Истрага се интензивно наставља.
