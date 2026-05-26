Logo
Large banner

СТИГЛИ РЕЗУЛТАТИ ОБДУКЦИЈЕ: Александар Нешовић Баја брутално убијен, а онда забетониран у бурету

Аутор:

АТВ
26.05.2026 19:13

Коментари:

0
СТИГЛИ РЕЗУЛТАТИ ОБДУКЦИЈЕ: Александар Нешовић Баја брутално убијен, а онда забетониран у бурету
Фото: Tanjug, Ustupljena fotografija

Вишем јавном тужилаштву у Београду данас је из Института за судску медицину "Милован Миловановић" достављен записник о извршеној идентификацији посмртних остатака који су пронађени 21. маја 2026. године у једном бурету које је откопано на територији општине Инђија.

ДНК анализом утврђено је да се ради о тијелу Александра Нешовића Баје чији је нестанак пријављен 13. маја 2026. године.

Због убиства, које се према сазнањима из истраге догодило 12. маја 2026. године у ресторану "27" на Сењаку и других кривичних дјела у вези са тим злочином, подсетимо, Више јавно тужилаштво у Београду спроводи опсежну истрагу против 11 лица.

Од нестанка до проналаска материјалних доказа

1. Састанак и сукоб (12. мај)

Александар Нешовић долази у угоститељски објекат на Сењаку на унапред уговорени састанак. Пре уласка у локал, јавља се својој невенчаној супрузи и саопштава јој локацију, након чега му телефон постаје недоступан. Током састанка у локалу избија вербални сукоб. Према наводима из истраге Саша Вуковић (48) сумњичи се да је употребио ватрено оружје, које му је претходно обезбедила и донела супруга Данка В. и испалио више хитаца у Нешовића, наневши му смртоносне повреде.

2. Пријава нестанка и уклањање трагова (13. мај)

Пошто се Нешовић није вратио кући, породица званично пријављује његов нестанак Надлежним органима. Истовремено, унутар објекта отпочињу радње усмјерене на прикривање трагова злочина, чишћење мјеста пуцњаве и уклањање тијела из ресторана.

3. Форензички преглед и први докази (14. мај)

Више јавно тужилаштво покреће истрагу. Током детаљног увиђаја у ресторану, форензичари и поред покушаја чишћења успјевају да детектују кључне доказе:

Двије чауре калибра 9 мм

Трагове крви регистроване под специјалним свјетлима

Мобилни телефон за који се сумња да је припадао оштећеном, пронађен у близини локала.

4. Проналазак тела (21. – 22. мај)

Након вишедневног оперативног рада, припадници МУП-а лоцирају тело Александра Нешовића на територији Војводине (у околини Инђије). Тело је пронађено скривено на неприступачном терену, након чега је упућено на обдукцију ради утврђивања тачног узрока смрти, а надлежни органи најављују процесуирање свих одговорних лица без обзира на њихову функцију.

5. Допунски претрес и нова привођења (23. – 26. мај)

Форензички тимови поново отварају објекат на Сењаку ради допунског претреса. Том приликом пронађен је још један пројектил у унутрашњости локала. Уследило је привођење конобара Петра У. и доношење решења о његовом притвору, чиме се круг осумњичених у овом поступку проширује.

СТРУКТУРА ОСУМЊИЧЕНИХ: Ко се све терети у поступку?

Више јавно тужилаштво у Београду води поступак против 11 лица, са прецизно подјељеним улогама у зависности од тежине кривичног дела:

Саша Вуковић (48) и Марио С. (46): Терете се за кривично дјело тешко убиство и недозвољену производњу, држање, ношење и промет оружја. Вуковић се сумњичи као директни извршилац.

Данка В.: Осумњичена да је супругу обезбедила и донијела комад ватреног оружја непосредно прије извршења дјела.

Веселин Милић (доскорашњи начелник ПУ за град Београд): Обухваћен истрагом јер је, према прикупљеним подацима, био присутан у објекту током извршења кривичног дела. Терети се за пружање логистичке помоћи и учешће у радњама које су усмјерене на прикривање кривичног дјела и извршилаца.

Тројица полицијских службеника (Милићево обезбеђење): Терете се за помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дјела и непријављивање.

Дејан С.: Сумњичи се да је пружио помоћ у транспорту извршилаца и тијела са мјеста догађаја ка унутрашњости земље.

Особље угоститељског објекта (укључујући конобара Петра У.): Терете се за уклањање материјалних трагова из унутрашњости локала и давање лажних исказа током првих информативних разговора.

Званични мотив сукоба још увек предмет истраге Вишег јавног тужилаштва.

С обзиром на то да су у предмету прикупљени бројни материјални докази, ДНК профили и снимци, очекује се да наредна свједочења и вјештачења у потпуности расвјетле позадину овог догађаја. Истрага се интензивно наставља.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Александар Нешовић Баја

Александар Нешовић тијело

Александар Нешовић убијен

Тијело у бурету

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Осумњичени за прикривање убиства Александра Нешовића се бранио ћутањем: Остаје иза решетака

Хроника

Осумњичени за прикривање убиства Александра Нешовића се бранио ћутањем: Остаје иза решетака

7 ч

0
Пронађени нови докази и трагови након убиства Александра Нешовића

Хроника

Пронађени нови докази и трагови након убиства Александра Нешовића

1 д

0
Ново хапшење због убиства Александра Нешовића: Конобар крио саучеснике?

Хроника

Ново хапшење због убиства Александра Нешовића: Конобар крио саучеснике?

2 д

0
Пронађен нови доказ у случају убиства Александра Нешовића Баје

Хроника

Пронађен нови доказ у случају убиства Александра Нешовића Баје

3 д

0

Више из рубрике

Шлепер пробио заштитну ограду на ауто-путу.

Србија

Шлепер пробио заштитну ограду на ауто-путу, излетио у супротан смјер: Ужас у Србији

8 ч

0
Преминуо Драгољуб Мићуновић

Србија

Преминуо Драгољуб Мићуновић

9 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Србија

Мистерија у Младеновцу: Дјечак пронађен без свијести поред бицикла

11 ч

0
Учионица

Србија

У основној школи у "Бранко Радичевић" пронађене двије ручне бомбе

21 ч

0

  • Најновије

19

44

Мед из УДАС-а стигао до Народне скупштине Републике Српске и УН-а

19

43

Више од 2.000 дјеце чека на мјесто у вртићу

19

33

Успорени радови на ХЕ Дабар

19

33

Амиџић Станивуковићу: Покажите нам да се може вратити ПДВ, у соби 16 вратите грађанима паре од лијекова

19

32

Језива несрећа код Модриче: Једна особа погинула!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner