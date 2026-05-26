Амиџић Станивуковићу: Покажите нам да се може вратити ПДВ, у соби 16 вратите грађанима паре од лијекова

Нулта стопа ПДВ-а на лијекове, пет одсто на основне животне намирнице, а 25 одсто на луксуз – приједлог је Покрета „Сигурна Српска“ и лидера овог покрета Драшка Станивуковића.
„ПДВ треба бити 0% и сигурни смо у то и измјену закона у том правцу смо припремили. Када скупимо довољно потписа предаћемо их као покрет и као људи у потпуној солидарности да је то исправно“, рекао је Станивуковић.
Опет прича о диференцираној стопи ПДВ-а
Стигао му је и одговор, али и конкретан приједлог из СНСД-а.
"Свако ко купи лијек за који он (Драшко Станивуковић) предлаже да треба да буде нулта стопа, нека оде у собу 16 (Градска управа) и нека они врате ПДВ из буџета Града Бањалука", рекао је Срђан Амиџић, генерални секретар СНСД-а и министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.
На питање да ли би то буџет града издржао, Амиџић за АТВ појашњава.
"Он каже да се то може. Ако се може, ако нисте лицемјерни, ако не лажете, ако сте озбиљни у својој намјери, а ја желим да вјерујем да јесте озбиљан у својој намери, да сваки грађанин у Бањалуци који купи лијек, ортопедско помагало или све те олакшице које је предлагао ПДП, да узме фискални рачун, да оде у собу 16, да тражи поврат ПДВ-а јер свеједно Град Бањалука добије 96,7 милиона КМ у расподјели од ПДВ-а. Значи, у тој суми новца је и ПДВ по основу лијекова, ортопедских помагала и свега осталог. Вратите грађанима новац. Што не врате грађанима новац, када је то могуће? Урадите то у Бањалуци, што лажете људе, што омаловажавате људе? Је л' ви мислите да су људи баш толико глупи", рекао је Амиџић у Централним вијестима АТВ-а.
Амиџић каже да градоначелник Бањалуке има прилику да покаже да ово није само политичка игра.
"Ако није политичка игра, он има прилику да демантује све остале и да каже да је Бањалука лидер у томе. А ако хоће да покаже да је Бањалука лидер у томе, с обзиром да од прикупљеног ПДВ-а и акциза, добиће ове године 96,7 милиона КМ, које Министарство финансија уплати у буџет Града Бањалуке - ви кажете - "Ко је год купио лијек на подручју Бањалуке, у собу 16 нека донесе рачун и ми ћемо припадајући дио ПДВ-а њима вратити".
Он ће рећи, не можемо ми то тако. Не можете ви то тако, када ви требате да вратите, када треба вратити неко други, е онда може.
Ако не лажете народ, онда урадите ово, ако лажете, онда немојте ништа урадити, онда ће грађани видјети да се неко са њима игра и да их лаже", јасан је Амиџић.
