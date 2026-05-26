Аутор:Марија Милановић
Коментари:0
Град Бањалука диже кредит од милион КМ да би реконструисао десетак дјечијих игралишта, а за споменик Кнезу Лазару ће утрошити 1,7 милиона КМ из градског буџета.
Да ли је било приоритетније реконструисати видно дотрајала дјечија игралишта те за њих утрошити новац из градске касе, а не из кредитног задуживања, вјероватно да, али споменик је по свему судећи био већи приоритет те се за њега није штедило, већ се издвојило право богатство. За новац којим ће се израдити споменик у Бањалуци су се у најмању руку могла реконструисати сва постојећа и изградити још толико нових дјечијих игралишта.
Подсјећања ради, модел на основу којег ће се радити споменик кнезу Лазару почео је са излијевањем у бронзи у једној суботичкој ливници иако је тендер за овај споменик Град Бањалука на челу са градоначелником Драшком Станивуковићем расписао тек након што су кренули радови на изради поменутог.
Модел се у Суботици налазио мјесец дана прије него што је изабран најповољнији понуђач, а о чему је писао портал Капитал.
Најповољнији понуђач је изабран, тачније група понуђача, а у питању је „КОТО“ д.о.о. Бања Лука и „КОТО“ д.о.о. Београд, а који су понудили најнижу цијену у износу од 1.777.484,12КМ са ПДВ-ом.
За овај скупоцијени споменик, градска каса ће постати лакша за скоро 2 милиона док с друге стране Градска управа Бањалука кредитним путем је обезбиједила скоро милион КМ за реконструкцију дјечијих игралишта. Тачније, по милион за сваку од три наредне године.
Бања Лука
Станивуковић наручио споменик кнезу Лазару па онда расписао тендер
Подсјећамо, на посљедњој ванредној сједници Скупштине града Бањалука, одборници су подржали измјене и допуне Плана капиталних инвестиција Града Бањалука кроз кредитно задужење за реконструкцију и изградњу дјечијих игралишта.
Процијењена вриједност радова на изградњи и реконструкцији игралишта у трогодишњем периоду износи три милиона КМ, из кредитних средстава, и то по милион марака у свакој од година реализације.
Пројектом би била обухваћена реконструкција, између осталог, игралишта у улицама Царице Милице, Вождовачка, Прве крајишке бригаде народне одбране 1 (поред вртића), улица Прве крајишке бригаде народне одбране, Битољска, Гундулићева, Уроша Предића, Богдана Жерајића, улица Змај Огњеног Вука, Ђуре Ђаковића, гдје су предвиђена три игралишта, као и игралишта у насељу Крупа на Врбасу”, наводи се у приједлогу измјена и допуна Плана капиталних инвестиција.
Одређени број одборника истакао је да у естетке сврхе није потребно кредитно задуживање те да се за ту намјену може наћи новац у градској каси, међутим на крају уз приједлог Града, кредит је изгласан, а све због безбједности дјеце.
Један од приједлога, који није добио подршку бањалучког парламента, односио се и на реконструкцију Парка Петар Кочић, а за коју је било неопдодно издвојити 1,6 милиона КМ, што је скоро као сам споменик Кнезу Лазару.
Одборници Скупштине града Бањалука нису подржали кредит од око 1,6 милиона КМ за реконструкцију Парка „Петар Кочић“. На сједници 28. априла приједлог кредитног задужења није добио потребну подршку, а највећи број одборника био је уздржан.
Иако Градска управа оправдава кредитно задуживање за дјечија игралишта потребом за већом сигурношћу дјеце, остаје утисак недосљедне финансијске политике. Док се за игралишта иде на кредит и вишегодишње оптерећивање буџета, за поједине симболичке пројекте издвајају се велика средства без сличних ограничења.
Таква пракса отвара питање приоритета у трошењу јавног новца и да ли су улагања у основну инфраструктуру требала бити испред или бар равноправна са пројектима изградње споменика, а која није изостала у Бањалуци, посебно у протеклих пар година.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
7 ч2
Бања Лука
11 ч0
Бања Лука
1 д0
Најновије
19
44
19
43
19
33
19
33
19
32
Тренутно на програму