Лозо: Станивуковић злоупотребљава социјалне категорије за политичку промоцију

Савјетник премијера Републике Српске за друштвено-политичка питања Александар Лозо рекао је да градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић злоупотребом одређених категорија у друштву жели да политички побјегне из града који је у катастрофалном стању.
"Станивуковић очигледно излаз види у кандидатури за функцију предсједника Републике Српске, а за то треба да иза себе има одређена дјела. Он је оставио обећана дјела и незавршене пројекте које је завршила или завршава Влада Републике Српске, попут моста у Чесми, кружног тока", навео је Лозо.
Лозо поручује да социјалне категорије нису за политичку трговину.
Он је додао да је стање у граду Бањалука најбоље политичко огледало Станивуковића.
"Наравно, ту су и одређени комплекси који када преузму доводе до мањка политичке коректности. То је са политичког становишта и разумљиво на одређен начин с обзиром на то да је изборна година, али одређене категорије друштва чије проблеме Влада Српске рјешава не смију бити доведени у политичку злоупотребу. Мљекари, борци, пензионери, родитељи неговатељи, социјалне категорије становништва били су предмет злоупотребе и личног политичког маркетинга одређених опозиционих политичара, а прије свега Станивуковића", истиче Лозо.
Лозо истиче да је Влада Српске отворена за разговор са свим категоријама друштва, те да се дијалогом и сарадњом проналазе добра рјешења, као што је закон који је системски ријешио права бораца.
"Уплитање политике довео је те категорије друштва до међусобног дијељења. Ове категорије друштва не смију бити предмет политичког маркетинга и злоупотребе. Влада је отворена и спремна да разговара на аргументован начин, уважавајући струку и поштујући кориснике на које се одређена права односе",поручио је Лозо.
Лозо истиче да је лично често предмет критике представника опозиције, па и градоначелника Бањалуке, а као разлог наводи да им је крив јер Рудник и Термолектрана (РиТе) "Угљевик" данас ради.
Он је подсјетио да је био дио тима који је радио на преносу права на концесију за експлоатацију угља на лежишту "Исток два" са компаније "Комсар енерџи" на РиТе "Угљевик", те да је главни задатак остварен – да РиТе буде на мрежи и производи електричну енергију.
Лозо је нагласио да не би смјело бити политизације одређених категорија друштва.
