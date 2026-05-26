Опрез ако планирате љетовање у Грчкој? Лопови вребају српске туристе у секунди

26.05.2026 13:03

Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.
Фото: Pixabay

Љетовање у Грчкој за многе почиње већ на аутобуским терминалима. Узбуђење расте, кофере смо спаковали, размишљамо о плажи, мору и одмору који нас чека. Управо у тим тренуцима опуштености и гужве најчешће се дешавају крађе.

На терминалима, али и на успутним стајалиштима за одмор на путу ка грчким љетовалиштима, сваке године понављају се исте приче: украдени новчаници, телефони, торбице, па чак и озбиљни износи новца које су људи чували за љетовање.

Најкритичније тачке су полазне станице туристичких аутобуса, међу којима се издвајају главна аутобуска станица БАС на Новом Београду, Сава Центар и "25. мај" у Београду, као и главни терминали у Новом Саду.

Оно што додатно забрињава јесте чињеница да лопови више не бирају мете. Нису угрожени само тинејџери који први пут иду на море са друштвом - крађе се дешавају и искусним путницима, породицама, па и старијим особама.

Све чешће се дешава и да неко непосредно пред полазак уђе у аутобус, претварајући се да је путник, и искористи гужву да узме ствари које су остављене без надзора.

Ако вам се ипак догоди крађа, одмах обавијестите возача и позовите полицију. На већим терминалима у Београду и Новом Саду често су присутне и полицијске патроле.

Како да се заштитите?

Не можемо увек спријечити све ситуације, али можемо бити опрезнији. Ево неколико корисних савјета које вреди имати на уму:

Торбу или ранац увијек држите испред себе, а не на леђима.

Новац, пасош и телефон никако не остављајте у задњем џепу.

Ако носите готовину, распоредите је на неколико места – дио ставите у новчаник, дио у унутрашњи џеп, а дио у торбу која вам је стално на оку. Многима се практичном показала и платнена торбица која се носи испод одеће, преноси Грчка инфо.

