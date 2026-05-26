Матурант се срушио прије испита, преминуо на лицу мјеста: Трагедија у чешкој школи

26.05.2026 11:08

Фото: Pexels

Ученик завршне године средње трговачке школе, срушио се и преминуо непосредно прије матурског испита у чешком граду Табору.

Упркос брзој реакцији и напорима љекара који су позвани на лице мјеста, нису успјели да спасу матуранта.

Трагични инцидент се догодио испред зграде школе, гдје су се ученици окупили и чекали да уђу и полажу матурски испит.

Тужну вијест је потврдио и директор школе, Радек Циха, а околности трагедије још увијек нису јасне јер истрага још траје.

Након што је ученик преминуо почеле су да круже приче да је користио наркотике или друге стимулансе, али је директор одбио да коментарише ове наводе.

"То ће свакако бити предмет истраге, све ће се знати када обдукција буде завршена", рекао је директор медијима.

Тијело матуранта послато је у Институт за судску медицину на обдукцију.

Школа је отказала све планиране матурске испите и они су помјерени за сутра.

(Телеграф.рс)

