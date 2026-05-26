Тужна вијест из Брчког: Преминуо Стеван Р. Стевић

Угледни професор, писац, пјесник и афористичар Стеван Р. Стевић из Брчког преминуо је у 69. години живота.
Одлазак професора Стевића представља велики губитак за академску заједницу, али и за књижевну сцену Републике Српске, гдје је оставио дубок и неизбрисив траг.
Стеван Р. Стевић је рођен 26. марта 1957. године у Трњацима, општина Брчко. Свој високи академски пут заокружио је на Универзитету у Београду, гдје је докторирао статистичке науке. Био је редовни професор Статистике на Универзитету у Источном Сарајеву и дугогодишњи редовни професор Економског факултета Брчко, одгајивши генерације успјешних економиста.
Упркос егзактној професији, Стевић је гајио велику љубав према писаној ријечи. Писао је афоризме, пјесме и кратке приче. Током богате књижевне каријере објавио је укупно 19 књига, издавши више самосталних збирки различитих жанрова, а заступљен је и у неколико антологија афоризама. Чак 15 његових наслова објавила је Књижевна заједница "Васо Пелагић" из Бањалуке.
Главни уредник ове бањалучке издавачке едиције, књижевник Ранко Прерадовић, бираним ријечима се опростио од Стевића, истичући да је писао врло лако, скоро наизуст, остварујући читку и питку пјесму.
"У животну кружницу наш пјесник је унио све оно што је напросто морао казати: од дјечијих игара, виђења радова на селу дјечијим, али и очима зрелог човјека, преко играрија, правих и оних иних љубави, све до заласка сунца и сопствене слутње затварања те чудотворне животне кружнице коју посједује свако од нас, али је само ријетки, попут Стевића, разазнају и дају јој до значаја", рекао је Прерадовић.
Осим предавачког и књижевног рада, професор Стевић је био изузетно активан и у највишим научним институцијама. Био је члан тима Академије наука и умјетности Републике Српске (АНУРС) за израду Енциклопедије Републике Српске, као и члан Секције за економске науке Одбора друштвених наука АНУРС-а. Његов стручни уметнички и научни капацитет потврђен је и учешћем у тиму за израду Интернационалне енциклопедије статистике. Мјесто и вријеме сахране Стевана Р. Стевића биће познати накнадно.
