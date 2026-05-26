Тужна вијест из Брчког: Преминуо Стеван Р. Стевић

26.05.2026 11:26

Фото: Pixabay

Угледни професор, писац, пјесник и афористичар Стеван Р. Стевић из Брчког преминуо је у 69. години живота.

Одлазак професора Стевића представља велики губитак за академску заједницу, али и за књижевну сцену Републике Српске, гдје је оставио дубок и неизбрисив траг.

Спој статистике и књижевности

Стеван Р. Стевић је рођен 26. марта 1957. године у Трњацима, општина Брчко. Свој високи академски пут заокружио је на Универзитету у Београду, гдје је докторирао статистичке науке. Био је редовни професор Статистике на Универзитету у Источном Сарајеву и дугогодишњи редовни професор Економског факултета Брчко, одгајивши генерације успјешних економиста.

Упркос егзактној професији, Стевић је гајио велику љубав према писаној ријечи. Писао је афоризме, пјесме и кратке приче. Током богате књижевне каријере објавио је укупно 19 књига, издавши више самосталних збирки различитих жанрова, а заступљен је и у неколико антологија афоризама. Чак 15 његових наслова објавила је Књижевна заједница "Васо Пелагић" из Бањалуке.

Књижевни рукопис лаког и питког стила

Главни уредник ове бањалучке издавачке едиције, књижевник Ранко Прерадовић, бираним ријечима се опростио од Стевића, истичући да је писао врло лако, скоро наизуст, остварујући читку и питку пјесму.

"У животну кружницу наш пјесник је унио све оно што је напросто морао казати: од дјечијих игара, виђења радова на селу дјечијим, али и очима зрелог човјека, преко играрија, правих и оних иних љубави, све до заласка сунца и сопствене слутње затварања те чудотворне животне кружнице коју посједује свако од нас, али је само ријетки, попут Стевића, разазнају и дају јој до значаја", рекао је Прерадовић.

Велики допринос Енциклопедији Српске

Осим предавачког и књижевног рада, професор Стевић је био изузетно активан и у највишим научним институцијама. Био је члан тима Академије наука и умјетности Републике Српске (АНУРС) за израду Енциклопедије Републике Српске, као и члан Секције за економске науке Одбора друштвених наука АНУРС-а. Његов стручни уметнички и научни капацитет потврђен је и учешћем у тиму за израду Интернационалне енциклопедије статистике. Мјесто и вријеме сахране Стевана Р. Стевића биће познати накнадно.

