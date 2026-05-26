Нова пресуда у предмету ”Смаглер”: Паравцу и Душанићу девет година затвора

Аутор:Огњен Матавуљ
Окружни суд у Добоју осудио је Николу Паравца (29) званог Ћамил на четири и по, а Душана Душанића (31) званог Тамбура на четири године и пет мјесеци затвора због трговине дрогом у оквиру предмета ”Смаглер”.
Обојица су оглашени кривим за кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом. Одлуком суда од Паравца је одузето пет мобилних телефона, лаптоп, креатин... Од Душанића је одузето 5.330 евра и 910 КМ стечених кривичним дјелом, дигитална вага и друго.
Према пресуди они су као чланови мреже препродаваца трговали амфетамином и екстазијем.
Оптужницом у предмету ”Смаглер” обухваћено је укупно 20 особа.
Осим Николе, након признања кривице у истом предмету је раније осуђен његов брат Милан Паравац на пет година затвора због швера 4,5 килограма кокаина који му је пронађен у аутомобилу ”ауди А5”. Немања Јовић (26), Срђан Макрић (33) звани Мамула и Душан Јаљиловић (30) звани Дуле осуђени на по три године затвора.
У оптуженичкој клупи су још и Дарио Јекић звани Јека коме се, осим трговине дрогом, на терет стављају паљевине возила, неовлаштено посједовање оружја, неовлаштено фотографисање...
Оптужени су још и Михајло Вуковић, Александар Миладиновић, Дамир Дејановић, Бојан Тутњевић, Нермин Бећировић, Мишо Купрешак, Горан Лазић, Душан Окиљ, Милош Пејић, Дејан Кесер, Ђорђе Јеринић, Ненад Купрешак и Санин Салиховић.
