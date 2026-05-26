Двије саобраћајке у Требињу: Повријеђене четири особе

У двије саобраћајне незгоде у Требињу повријеђена су четири особе од којих је двоје малољетника задобило тешке повреде, саопштено је из ПУ Требиње.
Припадници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Требиње су синоћ у 20.15 часова обавили увиђај на мјесту саобраћајне незгоде у којој је учествовао мотоцикл "пјађо".
Возач и малољетно лице које се превозило на мотоциклу задобили су тешке тјелесне повреде и превезени су у Клинички центар Црне Горе.
О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу, које се изјаснило да је ријеч о кривичном дјелу угрожавање јавног саобраћаја. Полицијски службеници настављају даљи рад на документовању овог случаја.
Нешто раније, синоћ у 21.10 часова, догодила се и друга саобраћајна незгода у Требињу у којој су учествовала два мотоцикла и путничко возило "бе-ем-ве" у којој су лакше повријеђени возачи "јамахе" чији су иницијали Ф.К и "кавасакија" Ј.Б.
Возилом "бе-ем-ве" управљало је лице чији су иницијали П.С.
Полицијски службеници настављају даљи рад, те апелују да сви учесници у саобраћају поштују саобраћајне прописе.
