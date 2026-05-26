Алармантни случајеви вршњачког насиља у школи надомак Загреба

26.05.2026 11:26

Фото: Unsplash

Злостављање у школским тоалетима, интервенције полиције и хитне помоћи, а сада и просвјетне инспекције, сукоби наставника и ученика, као и међусобно малтретирање, само су неки од инцидената који потресају основну школу у градићу у близини Загреба.

Због наведеног, родитељи упућују оштре оптужбе тврдећи да се бројни инциденти систематски заташкавају. Према сазнањима до којих смо дошли, једна од најтежих епизода злостављања у овој установи био је случај такозваног „Црног круга” из 2017. године, о којем јавност до сада није била обавијештена.

"Пет дјечака који су тада похађали осми разред оформили су на почетку школске године групу, а до марта су у школским тоалетима повремено сексуално злостављали ученике петог разреда. Било је четворо или петоро жртава, а за све се сазнало тек када је један од њих ‘пукао’ у марту", присјећа се једна мајка, додајући да је након тог сазнања сазвано Вијеће родитеља.

Међутим, како она тврди, насилници нису избачени из школе, већ су само премјештени у супротну смјену, уз оправдање да су до краја школске године преостала још само два мјесеца, преноси Јутарњи.хр.

