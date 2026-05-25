Јак земљотрес у Хрватској

Аутор:АТВ
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 3,7 степени Рихтера забиљежен је у понедјељак, 25. маја 2026. година у 17,25 часова, на подручју Хрватске
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 43.8581 и дужине 16.4703 недалеко од Врлике.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 5 километара испод површине земље
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
53
20
46
20
43
20
43
20
40
Тренутно на програму