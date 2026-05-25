Јак земљотрес у Хрватској

Аутор:

АТВ
25.05.2026 17:36

Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес магнитуде 3,7 степени Рихтера забиљежен је у понедјељак, 25. маја 2026. година у 17,25 часова, на подручју Хрватске

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 43.8581 и дужине 16.4703 недалеко од Врлике.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 5 километара испод површине земље

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(телеграф)

