Дојаве о бомби, евакуисан загребачки суд

АТВ
25.05.2026 11:08

Фото: Pham Ngoc Anh/Pexels

Жупанијски суд на загребачком Зрињевцу евакуисан је данас након дојаве о бомби, заказана рочишта су одложена, а међу њима и сједница оптужног већа у случају Хиподром.

У току је полицијски противексплозивни преглед.

ХРТ јавља да је за 9:30 сати на том суду била заказана сједница оптужног већа у случају Хиподром у којем се, према неслужбеним подацима, очекивала нагодба првооптуженог бившег директора градске Установе за управљање спортским објектима (УСО) Косте Костањевића.

У афери Хиподром, за коју је у децембру 2025. подигнута оптужница, Ускок сумња да су бивши директор УСО-а Костањевић фирми за обезбеђење Еуролекс незаконито платио 1,8 милиона евра и притом "зарадио" 450 хиљада евра.

