Logo
Large banner

Тежак удес у Црној Гори: Погинуо мушкарац (23) из Велике Британије

Аутор:

АТВ
24.05.2026 17:15

Коментари:

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Држављанин Велике Британије Џ. Р. /23/ подлегао је повредама задобијеним у судару у мјесту Ластва Грбаљска, потврђено је из Управе полиције.

Држављанка Велике Британије, која је са двадесеттрогодишњаком била у возилу, тешко је повријеђена и помоћ јој је указана у болници у Котору.

Кокошке

Друштво

Пољопривредник из Бијељине Здравко Перић направио покретни кокошињац

Возило марке "ауди" у којем су се њих двоје налазили налазили, сударило се са возилом "пежо" којим је управљао држављанин САД, јавили су црногорски медији.

Саобраћајна несрећа догодила се око 11.40 часова. Од силине удара један аутомобил је завршио на крову, а други у каналу поред булевара.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

Саобраћајна несрећа

Котор

Будва

погинуо мушкарац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Трамвај искочио из шина након судара са полицијским аутомобилом: Хаос у Загребу

3 ч

0
Сакић: Извјештај САД јасно говори да је завршена изградња нација, то је за БиХ најважније

БиХ

Сакић: Извјештај САД јасно говори да је завршена изградња нација, то је за БиХ најважније

3 ч

0
Црвене стијене, планина Романија

Хроника

Апел након трагедије на Романији: Планина не прашта грешке, користите помоћ водича

3 ч

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Србија

Код манастира у Призрену приведено шест особа

3 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Трамвај искочио из шина након судара са полицијским аутомобилом: Хаос у Загребу

3 ч

0
Подгоричка полиција претресла је на Веруши викендицу Аца Шаковића, који важи за безбједносно интересантну особу и том приликом заплијенила пушку и стартни пиштољ.

Регион

Полиција тражи бјегунца: Пронађен пиштољ и пушка, трага се за Ацом Шаковићем

3 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Гнусан напад: Претукли глувонијемог мушкарца и отели му бицикл

4 ч

0
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Регион

Објављено колико је у Хрватској људи умрло од сезонске грипе: Обољело више од 40.000 људи

6 ч

0

  • Најновије

20

18

Шест младића из Црне Горе приведено због српске заставе

20

07

Казна 2.500 евра ако носите јапанке: Ево на којим дестинацијама

19

57

Језив призор код Панчева: Ватра гута аутобус, људи се једва евакуисали

19

35

Теретане на отвореном омиљено мјесто за рекреацију многих грађана

19

35

Иран пристао на америчке услове?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner