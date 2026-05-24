Тежак удес у Црној Гори: Погинуо мушкарац (23) из Велике Британије

Држављанин Велике Британије Џ. Р. /23/ подлегао је повредама задобијеним у судару у мјесту Ластва Грбаљска, потврђено је из Управе полиције.
Држављанка Велике Британије, која је са двадесеттрогодишњаком била у возилу, тешко је повријеђена и помоћ јој је указана у болници у Котору.
Возило марке "ауди" у којем су се њих двоје налазили налазили, сударило се са возилом "пежо" којим је управљао држављанин САД, јавили су црногорски медији.
Саобраћајна несрећа догодила се око 11.40 часова. Од силине удара један аутомобил је завршио на крову, а други у каналу поред булевара.
