Полиција тражи бјегунца: Пронађен пиштољ и пушка, трага се за Ацом Шаковићем

Подгоричка полиција претресла је на Веруши викендицу Аца Шаковића, који важи за безбједносно интересантну особу и том приликом заплијенила пушку и стартни пиштољ.
"Полицијски службеници су, наиме, поступајући сходно оперативним информацијама да ово лице у наведеном објекту може имати скривено оружје у илегалном посједу, а на основу инициране а потом прибављене наредбе од стране надлежног суда, извршили претрес наведеног објекта у мјесту Веруша, којим су пронашли и одузели пушку непознате марке без фабричког броја и стартни пиштољ са 12 комада муниције", казали су из Управе полиције.
О свему је упознат државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Подгорици, који ће се накнадно изјаснити о квалификацији догађаја.
Полиција трага за Шаковићем ради издржавања казне затвора од седам мјесеци, изречене због кривичног дјела фалсификовање службене исправе у стицају са два кривична дјела навођење на овјеравање неистинитог садржаја.
"Осим наведеног, службеници Одјељења безбједности Цетиње су, у мјесту Трешњево, извршили претрес куће и других просторија у власништву Б.С. Током претреса пронађена су три комада ватреног оружја – двије пушке и пиштољ, од којих су два комада у легалном посједу док је за трећи комад оружја покренут поступак преноса права својине. Оружје је, ради провјера, привремено одузето", саопштили су из УП.
