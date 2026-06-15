Бењамин Џаферовић из Велике Кладуше ухапшен у Бихаћу док је чекао аутобус за бијег

Аутор:АТВ
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Осумњичени за убиство 30-годишњака у Великој Кладуши Бењамин Џаферовић (27) ухапшен је синоћ док је покушавао побјећи аутобусом.
У недјељу ујутро је у дворишту породичне куће у мјесту Чутурићи упуцан Нурија Махмутовић из Велике Кладуше.
Осумњичени за његово убиство Бењамин Џаферовић се након тога дао у бјекство, а полиција га је, према незваничним сазнањима Klix.ba, ухапсила синоћ око поноћи.
Џаферовића су пронашли у Бихаћу, 50-ак километара од мјеста злочина, а пронађен је на аутобуској станици док је чекао пријевоз за даљи бијег.
Ухапсили су га припадници специјалне јединице Министарства унутрашњих послова Унско-санског кантона, а тужилаштво ће одлучити о поступању према њему. Тренутно га терете за кривично дјело Убиство, за шта је прописана казна дуготрајног затвора, минимално пет година.
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