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Бењамин Џаферовић из Велике Кладуше ухапшен у Бихаћу док је чекао аутобус за бијег

Аутор:

АТВ
15.06.2026 11:19

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Бењамин Џаферовић из Велике Кладуше ухапшен у Бихаћу док је чекао аутобус за бијег
Фото: Facebook/Benjamin Džaferović

Осумњичени за убиство 30-годишњака у Великој Кладуши Бењамин Џаферовић (27) ухапшен је синоћ док је покушавао побјећи аутобусом.

У нед‌јељу ујутро је у дворишту породичне куће у мјесту Чутурићи упуцан Нурија Махмутовић из Велике Кладуше.

Осумњичени за његово убиство Бењамин Џаферовић се након тога дао у бјекство, а полиција га је, према незваничним сазнањима Klix.ba, ухапсила синоћ око поноћи.

Џаферовића су пронашли у Бихаћу, 50-ак километара од мјеста злочина, а пронађен је на аутобуској станици док је чекао пријевоз за даљи бијег.

Ухапсили су га припадници специјалне јединице Министарства унутрашњих послова Унско-санског кантона, а тужилаштво ће одлучити о поступању према њему. Тренутно га терете за кривично д‌јело Убиство, за шта је прописана казна дуготрајног затвора, минимално пет година.

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Тагови :

Бењамин Џаферовић

Бихаћ

хапшење

аутобуска станица

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