У току акција „Пеликан“ на подручју Зворника и Бијељине

Аутор:АТВ
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Полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске у сарадњи са полицијским службеницима Полицијске управе Зворник реализују оперативну акцију „Пеликан“ на подручју Зворника и Бијељине.
У овим активностима до сада је слободе лишено осам лица, а у току су претреси на више локација.
Акција „Пеликан” усмјерена је на процесуирање кривичних дјела „Неовлаштена производња и промет опојних дрога”, „Омогућавање уживања опојних дрога” и „Недозвољена производња и промет оружја и експлозивних материја”.
Све мјере и радње проводе се под надзором Окружног јавног тужилаштва Бијељина.
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