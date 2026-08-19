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Нуклеарна електрана Кршко поново ради пуним капацитетом

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 20:58

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Нуклеарна електрана Кршко поново ради пуним капацитетом

Једина словеначка нуклеарна електрана, Кршко поново је почела да ради пуним капацитетом, након што су се побољшали временски услови, а ниво ријеке Саве коју користи за хлађење, порастао, саопштила је данас електрана.

Систем расхладних торњева остаје у употреби како би се осигурало поштовање еколошких ограничења, преноси СТА.

Због дуготрајног топлотног таласа и суше, нуклеарна електрана је 6. августа смањила производњу снаге на 80 одсто како би ограничила свој утицај на ријеку Саву, а прошле недјеље је повећала производњу на 90 одсто капацитета, јер су се услови благо побољшали.

Након падавина почетком недјеље и пада температуре, стекли су се услови да се електрана врати у пуни рад у уторак увече, преноси Танјуг.

Електрана је дужна да осигура да просјечна дневна температура ријеке Саве на низводној тачки праћења не прелази 28 степени Целзијуса, док допринос електране загријавању мора да остане испод три степена Целзијуса.

Тренутно је температура ријеке 24,2 степена Целзијуса, а дневно повећање температуре воде је 2,8 степени Целзијуса.

Извршни директор Кршка Горазд Фајфер рекао је да би се осигурало поштовање еколошких ограничења уз рад пуном снагом, систем расхладних торњева остаје у употреби, што смањује потражњу за водом из ријеке Саве.

Ипак, истиче, хидролошки услови још се нису нормализовали.

Оператор електране је саопштио да обезбеђује одговарајуће нивое напона уз производњу електричне енергије, доприносећи стабилности и поузданости електроенергетског система у ширем региону.

Због топлотног таласа, суше и ниског водостаја, влада је наложила да Кршко ради барем минималним капацитетом који, с обзиром на температуру и ниво Саве, и даље омогућава безбједан и поуздан рад.

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Таг :

Кршко

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