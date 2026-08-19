Оптимизам због новог лијека за рак. Дионице Модерне се удвостручиле

Аутор:АТВ редакција
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Оптимизам због могућег великог напретка у персонализованом лијечењу рака довео је до удвостручења вриједности акција Модерне.
Касна фаза клиничког испитивања њеног експерименталног лијечења заснованог на вакцини, названог Интисмеран, показала је да је терапија смањила поновну појаву рака коже и спријечила његово ширење на друге дијелове тијела.
Интисмеран комбинује имунотерапијски лијек који је развила америчка фармацеутска компанија Мерк (Merck) са Модернином мРНА вакцином, врстом вакцине која је широко одобрена за лијечење ковида 19. Међутим, у овом случају вакцина се израђује по мјери, на основу анализе мутација пронађених у туморима појединих пацијената.
Када је почело трговање на америчкој берзи Насдак (Nasdaq), акције Модерне скочиле су за више од 84 одсто, на 115,91 долар, а затим су порасле на 126,81 долар, што је више него двоструко у односу на јучерашњу закључну цијену од 62,96 долара, преноси Скај њуз (Sky News).
Истовремено су акције Мерка на отварању порасле за више од осам одсто, на 146,50 долара. Према процјенама аналитичара Барклиса (Barclays), терапија би до 2035. године могла остварити приход од око три милијарде долара од лијечења меланома.
У клиничко испитивање, које је још у току, укључено је 1.137 пацијената са високоризичним меланомом стадијума ИИБ до ИВ, којима је тумор претходно хируршки уклоњен. Учесници су насумично распоређени у двије групе. Једна је током отприлике годину дана примала до девет доза лијека Китруда (Keytruda) у комбинацији са персонализованом вакцином, док је друга примала само Китруду.
Лале Аконер, глобална тржишна стратегиња на инвестиционој платформи еТоро, изјавила је: "Успјех Модернине и Меркове вакцине против меланома велики је подстицај повјерењу улагача. Нагла реакција цијене акција одражава тај потенцијал."
"Али сматрамо да би мали улагачи требало да имају умјерена очекивања. Компаније још нису објавиле потпуне податке о испитивању, резултати укупног преживљавања још се чекају, а производња персонализованих вакцина у великим количинама могла би бити скупа и сложена", упозорила је.
"Улагачи би стога требало да прате сљедеће важне кораке, међу којима ће бити детаљни клинички резултати, регулаторни напредак и докази да технологија дјелује и код других врста рака", објаснила је.
Мерк и Модерна објавили су у јануару резултате клиничког испитивања средње фазе који су показали да је терапија након пет година смањила ризик од поновне појаве болести или смрти за 49 одсто. Меланом је најсмртоноснији облик рака коже.
(Индекс)
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