Тијела несталих планинара пронађена након 34 године

Аутор:АТВ редакција
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Тијела двојице белгијских алпиниста који су нестали у швајцарским Алпама прије 34 године пронађена су након што их је ослободио отапајући глечер Трифт, саопштила је данас швајцарска полиција.
Планинар је 26. јула пријавио да је пронашао два тијела на глечеру у јужној Швајцарској, близу италијанске границе, наводи се у саопштењу регионалне полиције кантона Вале.
Тијела су превезена у Институт за судску медицину при болници Вале у Сиону ради идентификације, преноси портал Свисинфо.
"Директним упоређивањем ДНК профила званично је утврђено да се ради о двојици алпиниста који су нестали у области Вајсмис 1992. године", наводи се у саопштењу.
Двојица Белгијанаца имала су 39 и 41 годину када су нестали.
Они су 4. септембра 1992. године кренули из планинарског дома Вајсмис са намјером да освоје истоимени врх на 4.017 метара надморске висине.
Стигли су до дома Алмагел, али их је тамо захватило катастрофално невријеме због којег никада нису стигли до циља.
Полиција Валеа води листу несталих особа која датира од 1925. године, углавном у високим планинама и ријекама.
"Усљед повлачења глечера, остаци људи који су нестали на планинама прије неколико деценија се непрестано појављују", навела је полиција.
Климатске промјене су убрзале отапање глечера, при чему лед који се повлачи ослобађа тијела алпиниста која је чувао годинама, често и деценијама, пренио је Танјуг.
Прошле године, кости швајцарског планинара који је нестао 1994. године пронађене су на глечеру на планини Обер Габелхорн, такође у кантону Вале
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