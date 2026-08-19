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Велики проблем погодио Европу: Италија спрема одговор

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 15:43

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Италија застава туристичка земља
Фото: Pexel/ Thao August-Lam

Италија је именовала специјалног изасланика за међународну политику вода, а министар спољних послова Антонио Тајани саопштио је да ће ту функцију обављати правник Марко Раго, са задатком да ојача дипломатско дјеловање земље у тренутку када суше, високе температуре и несташица воде постају све озбиљнији изазов за Европу и шире.

Раго ће бити задужен за промовисање одрживог управљања водним ресурсима, посебно имајући у виду њихову повезаност са енергетиком, пољопривредом, заштитом животне средине и развојном сарадњом, а Италију ће представљати и на важним међународним скуповима посвећеним овој теми.

"Један од највећих међународних изазова"

"Питање воде један је од највећих европских и међународних изазова са којима се морамо суочити", поручио је Тајани, упозоравајући да високе температуре убрзавају испаравање воде, док дуготрајне суше наносе значајну економску штету пољопривреди и привреди.

Италијански министар нагласио је и потребу за ефикаснијом водоводном инфраструктуром и смањењем губитака воде, што је посебно значајно за Италију због све чешћих периода суше и великих регионалних разлика у доступности водних ресурса.

Италија жели водећу улогу

Тајани је навео да Рим жели да постане један од водећих учесника међународног дијалога о управљању водама и да конкретним иницијативама допринесе рјешавању проблема који су додатно појачани климатским промјенама.

"Желимо да Италија буде водећи актер у дијалогу о води и да пружи конкретан допринос великим изазовима нашег времена", рекао је Тајани преноси аа, најављујући да ће сљедећи важан корак бити први Евро-медитерански форум о води, који ће Министарство спољних послова организовати 29. септембра у Риму.

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Тагови :

Италија

суша

падавине

Европска унија

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