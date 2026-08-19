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НАТО запријетио: Урадићемо све што треба

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 13:54

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НАТО војници на вјежби у Румунији
Фото: Tanjug/AP Photo/Vadim Ghirda

НАТО је спреман да одговори на сваку пријетњу и предузеће све што је потребно да заштити своје савезнике, изјавио је данас званичник Алијансе, реагујући на наводе да Иран разматра нападе на америчке војне циљеве у Европи.

"Као што је показано раније ове године, када је противваздушна одбрана НАТО у четири одвојена наврата успјешно пресрела балистичке ракете испаљене из Ирана према Турској, наше одвраћање и одбрамбени капацитети су снажни и ефикасни", рекао је званичник, пренио је "Ројтерс".

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Лист "Фајненшел тајмс", подсјетимо, објавио је раније данас да Иран разматра могућност напада на америчке војне циљеве у Европи, уколико предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп поново ескалира сукоб.

Два извора су за тај лист рекла да су иранске снаге процјењивале могуће нападе на америчку имовину у југоисточној Европи, укључујући америчке капацитете у Бугарској и да је међу потенцијалним метама поменут и Кипар.

Иранске снаге су наводно разматрале и нападе на подморске оптичке каблове у Ормуском мореузу.

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Према изворима, Иран припрема планове за проширење сукоба ван Блиског истока уколико Трамп поново нападне иранску инфраструктуру.

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