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У директном судару аутобуса и камиона погинуло 21 лице

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 13:33

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Судар камиона и аутобуса у Бразилу
Фото: Screenshot / X

Најмање 21 лице погинуло је у директном судару аутобуса и камиона на ауто-путу у бразилској држави Парана, саопштено је из компаније "Виа Араукарија", која је задужена за друмски саобраћај.

У објави компаније на "Иксу" наведено је да су све жртве биле путници у аутобусу.

Према наводима компаније, повријеђено је четворо људи, преноси "Срна".

Пут је блокиран и није познато када ће поново бити проходан.

За сада нема података о узроку судара.

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Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

Бразил

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