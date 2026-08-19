У директном судару аутобуса и камиона погинуло 21 лице

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 21 лице погинуло је у директном судару аутобуса и камиона на ауто-путу у бразилској држави Парана, саопштено је из компаније "Виа Араукарија", која је задужена за друмски саобраћај.
У објави компаније на "Иксу" наведено је да су све жртве биле путници у аутобусу.
Према наводима компаније, повријеђено је четворо људи, преноси "Срна".
Пут је блокиран и није познато када ће поново бити проходан.
За сада нема података о узроку судара.
⚠️🚨🖤🇧🇷 Um acidente de trânsito deixou 21 pessoas mortas e quatro feridas nesta madrugada (19), na BR-373, no Paraná. A tragédia aconteceu após uma colisão frontal entre um micro-ônibus e uma carreta. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas… pic.twitter.com/Yox57YLKYi— Brasil Conservador®️🇧🇷🇺🇸🇮🇱100%SDV (@MachadoDarlon) August 19, 2026
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