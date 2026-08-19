''Оман направио превише уступака у преговорима са Ираном''

Аутор:АТВ редакција
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Администрација предсједника САД Доналда Трампа сматра да су власти Омана направиле превише уступака у преговорима са Ираном када се ради о успостављању контроле над Ормуским мореузом, јавио је АП, позивајући се на неименоване изворе.
У извјештају се наводи да САД нису сагласне са бројним споразумима постигнутим између Ирана и Омана.
"Конкретно, Вашингтон је незадовољан због споразума Омана и Ирана о заједничком контролисању улазака и излазака из Ормуског мореуза, као и о наплаћивању бродарине власницима бродова", истиче АП.
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Према писању агенције, Бијела кућа вјерује да Оман није заузео довољно чврст став у преговорима са Ирану.
Трамп је у понедјељак, 17. августа, запријетио да ће бомбардовати Оман уколико оманске власти буду стајале на путу проналажењу рјешења за сукоб САД и Ирана.
(Срна)
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