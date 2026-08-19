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''Оман направио превише уступака у преговорима са Ираном''

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 14:07

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Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Администрација предсједника САД Доналда Трампа сматра да су власти Омана направиле превише уступака у преговорима са Ираном када се ради о успостављању контроле над Ормуским мореузом, јавио је АП, позивајући се на неименоване изворе.

У извјештају се наводи да САД нису сагласне са бројним споразумима постигнутим између Ирана и Омана.

"Конкретно, Вашингтон је незадовољан због споразума Омана и Ирана о заједничком контролисању улазака и излазака из Ормуског мореуза, као и о наплаћивању бродарине власницима бродова", истиче АП.

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Према писању агенције, Бијела кућа вјерује да Оман није заузео довољно чврст став у преговорима са Ирану.

Трамп је у понедјељак, 17. августа, запријетио да ће бомбардовати Оман уколико оманске власти буду стајале на путу проналажењу рјешења за сукоб САД и Ирана.

(Срна)

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Тагови :

Америка

Вашингтон

Ормуски мореуз

Оман

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