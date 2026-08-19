Медвјед одвукао дјевојку из шатора док је спавала са вјереником: Тијело пронађено закопано

Аутор:АТВ редакција
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Снежана Корољова (29), руска држављанка и радница Министарства за ванредне ситуације, страдала је након напада медвједа док је камповала у селу Артибаш у руској покрајини Алтај.
Корољову је медвјед, према локалним извјештајима, извукао из шатора док је спавала са заручником. Звијер је око један сат послије поноћи растргала шатор, зграбила жену и одвукла је у шуму.
Након напада, медвјед је тијело одвукао преко ријеке Бије, гдје га је наводно покушао закопати. Остаци су касније пронађени на мјесту гдје је животиња закопала тијело.
Ловочувари и полиција покушали су отјерати медвједа пуцањем у ваздух, али животиња није реаговала. Према доступним информацијама, због ограничења употребе ватреног оружја у насељеном подручју нису смјели пуцати директно на њега.
"Није је хтио пустити и одвукао ју је преко ријеке. Ужасно је. Њен је дечко у шоку. Тек ју је био запросио", рекла је свједок Алина.
Посебно је језив податак да су се и други кампери исте ноћи нашли у непосредној близини медвједа. Једна жена успјела је избјећи напад након што се, према ријечима њене сестре, лицем у лице сусрела са животињом.
"Нашле смо се лицем у лице с њим. Сестра је пала и, пузећи по тлу, увукла се у колибу", испричала је жена.
Мјештани тврде да подручјем редовно лута око 20 медвједа, док локални извјештаји наводе да је животиња која је напала Корољову и даље на слободи.
У мјесту је због опасности проглашено десетодневно стање приправности.
Представник Друштва ловаца и риболоваца округа Мајмински упозорио је да би смањен број дана предвиђених за лов могао бити један од разлога повећаног броја сусрета људи и медвједа.
"Лов се проводи ријетко, медвједи се размножавају, а хране је мало, недостаје орашастих плодова, па једноставно излазе у потрагу за људима када су гладни", рекао је.
Трагедија је изазвала страх међу мјештанима и камперима, посебно због чињенице да се опасна животиња још увијек креће слободно у близини насељених и туристичких подручја, пише Altapress
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