Ухапшен Бењамин Џаферовић, осумњичен за убиство

Аутор:АТВ
Коментари:0
Бењамин Џаферовић (27) за којег се сумња да је јуче у Великој Кладуши убио Нурију Махмутовића (30) ухапшен је током ноћи.
Убиство се догодило у недјељу ујутру, у мјесту Чутурићи код Тодоровске слапије, а полиција је пронашла тијело жртве у дворишту породичне куће.
Хроника
Умрла Леђиба Равлић, осуђена на 45 година затвора због мучења и убиства снахе Нермине
За осумњиченим Џаферовићем је расписана потрага, полиција је објавила његов идентитет, а припадници Министарства унутрашњих послова Унско-санског кантона трагали су њим све до послије поноћи, када је ухапшен.
Џаферовић се сумњичи да је упуцао сународњака из Велике Кладуше, те га тужилаштво терети за кривично дјело Убиство, за што је запријећена казна дуготрајног затвора, минимално пет година, пише Кликс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Хроника
15 ч0
Хроника
17 ч0
Хроника
18 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
15 ч0
Хроника
17 ч0
Хроника
18 ч0
Најновије
Тренутно на програму