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Ухапшен Бењамин Џаферовић, осумњичен за убиство

Аутор:

АТВ
15.06.2026 08:05

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Ухапшен Бењамин Џаферовић, осумњичен за убиство
Фото: Facebook/Benjamin Džaferović

Бењамин Џаферовић (27) за којег се сумња да је јуче у Великој Кладуши убио Нурију Махмутовића (30) ухапшен је током ноћи.

Убиство се догодило у нед‌јељу ујутру, у мјесту Чутурићи код Тодоровске слапије, а полиција је пронашла тијело жртве у дворишту породичне куће.

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За осумњиченим Џаферовићем је расписана потрага, полиција је објавила његов идентитет, а припадници Министарства унутрашњих послова Унско-санског кантона трагали су њим све до послије поноћи, када је ухапшен.

Џаферовић се сумњичи да је упуцао сународњака из Велике Кладуше, те га тужилаштво терети за кривично д‌јело Убиство, за што је запријећена казна дуготрајног затвора, минимално пет година, пише Кликс.

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Тагови :

Бењамин Џаферовић

Хурија Махмутовић

Велика Кладуша

хапшење

Убиство

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