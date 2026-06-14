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Убиство код Велике Кладуше: Ово је Бењамин Џаферовић за којим је расписана потрага

Аутор:

АТВ
14.06.2026 17:43

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Убиство код Велике Кладуше: Ово је Бењамин Џаферовић за којим је расписана потрага
Фото: MUP USK

У насељу Тодорово код Велике Кладуше јутрос се догодило убиство, потврдила је портпаролка МУП-а Унско-санског кантона Азра Малкић.

Према њеним ријечима, након што је полиција обавијештена да је пронађено беживотно тијело мушкарца, на мјесто догађаја је упућена полицијска патрола.

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Огласила се полиција о убиству у Великој Кладуши: Расписана потрага за мушкарцем (27)

Мјесто проналаска беживотног тијела је осигурано до доласка истражитеља Сектора криминалистичка полиције, а о свему је обавијештено Тужилаштво УСК.

Дежурни тужилац је случај оквалификовао као кривично дјело убиство, а у везу с извршењем споменутог кривичног дјела доводи се Бењамин Џаферовић (1999) из Велике Кладуше.

За овом особом је расписана потрага.

Из полиције УСК су позвали грађане да уколико располажу с било каквим информацијама, које би могле бити од користи у лоцирању осумњиченог или расвјетљавању околности убиства, да им те информације доставе.

Информације је могуће уступити и позивом на 122.

(Кликс)

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Тагови :

Бењамин Џаферовић

Велика Кладуша

Убиство код Велике Кладуше

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