Убиство код Велике Кладуше: Ово је Бењамин Џаферовић за којим је расписана потрага

Аутор:АТВ
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У насељу Тодорово код Велике Кладуше јутрос се догодило убиство, потврдила је портпаролка МУП-а Унско-санског кантона Азра Малкић.
Према њеним ријечима, након што је полиција обавијештена да је пронађено беживотно тијело мушкарца, на мјесто догађаја је упућена полицијска патрола.
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Огласила се полиција о убиству у Великој Кладуши: Расписана потрага за мушкарцем (27)
Мјесто проналаска беживотног тијела је осигурано до доласка истражитеља Сектора криминалистичка полиције, а о свему је обавијештено Тужилаштво УСК.
Дежурни тужилац је случај оквалификовао као кривично дјело убиство, а у везу с извршењем споменутог кривичног дјела доводи се Бењамин Џаферовић (1999) из Велике Кладуше.
За овом особом је расписана потрага.
Из полиције УСК су позвали грађане да уколико располажу с било каквим информацијама, које би могле бити од користи у лоцирању осумњиченог или расвјетљавању околности убиства, да им те информације доставе.
Информације је могуће уступити и позивом на 122.
(Кликс)
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