Откривено које су националности погинули у језивој несрећи на Јадранском мору!

Аутор:АТВ
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Најмање три држављана Чешке погинула су данас приликом судара једрилице и катамарина на мору у Хрватској, саопштено је из чешког Министарства спољних послова.
Из Министарства су навели да је чешки конзул на мјесту догађаја, у контакту са локалним властима и да активно истражује околности случаја.
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Тешка несрећа на мору код Сплита: Троје погинулих, једно још траже
Они су породицама погинулих упутили саучешће, преносе чешки медији.
Четири држављана Чешке средње животне доби довезена су у сплитску болницу након судара на мору и, према првим информацијама, сви су ван животне опасности.
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Несрећа на Јадрану! Потонула једрилица на којој се налазило више особа, у току потрага
Министарство мора, саобраћаја и инфраструктуре Хрватске саопштило је раније данас да су у тешкој несрећи на мору код Сплита погинула три лица, а да се за једним трага након судара путничког брода и једрилице која је потом потонула.
Судар између острва Брач и Шолта пријављен је нешто послије 11.30 часова и одмах је покренута акција спасавања.
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