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Откривено које су националности погинули у језивој несрећи на Јадранском мору!

Аутор:

АТВ
14.06.2026 17:24

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Откривено које су националности погинули у језивој несрећи на Јадранском мору!
Фото: Tanjug / HINA / Miroslav Lelas

Најмање три држављана Чешке погинула су данас приликом судара једрилице и катамарина на мору у Хрватској, саопштено је из чешког Министарства спољних послова.

Из Министарства су навели да је чешки конзул на мјесту догађаја, у контакту са локалним властима и да активно истражује околности случаја.

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Они су породицама погинулих упутили саучешће, преносе чешки медији.

Четири држављана Чешке средње животне доби довезена су у сплитску болницу након судара на мору и, према првим информацијама, сви су ван животне опасности.

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Министарство мора, саобраћаја и инфраструктуре Хрватске саопштило је раније данас да су у тешкој несрећи на мору код Сплита погинула три лица, а да се за једним трага након судара путничког брода и једрилице која је потом потонула.

Судар између острва Брач ​​и Шолта пријављен је нешто послије 11.30 часова и одмах је покренута акција спасавања.

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Тагови :

Сплит

несрећа

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