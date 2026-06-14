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Несрећа на Јадрану! Потонула једрилица на којој се налазило више особа, у току потрага

Аутор:

АТВ
14.06.2026 13:10

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

У Сплитским вратима у току је опсежна потрага и акција спашавања након поморске несреће у којој су учествовали једрилица и катамаран. Према првим информацијама, до несреће је дошло на подручју између Милне на Брачу и острва Шолте, гдје је након судара потонула једрилица на којој се налазило више особа, јавља Далмација Данас.

На мјесто догађаја одмах су упућени бродови надлежних служби. У акцији учествују два брода Лучке капетаније и брод Поморске полиције, уз већи број других бродова који помажу у потрази на мору.

Према незваничним информацијама, из мора је досад спашено осам особа, док се за још двије особе интензивно трага. Тачан број путника на једрилици и околности које су довеле до судара за сада нису познати.

(ХРТ)

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Подијели:

Тагови :

Јадранско море

несрећа

једрилица

Хрватска

потрага

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