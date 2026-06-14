Објављена листа најбезбједнијих земаља на свијету

Аутор:АТВ
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Због рата у Украјини и кризе на Блиском истоку, чини се да свијет никада није био ближи избијању новог глобалног сукоба још од краја Другог свјетског рата.
Ако упоредимо ову и прошлу годину, свијет је данас мање мирно мјесто него 2025. године, показују подаци новог Глобалног индекса мира. У 99 земаља свијета глобални индекс мира је опао, а овај пад траје већ 12 година.
Међутим, да није све тако црно показује мала група земаља која се издваја из овог негативног тренда.
„Иако смо имали овај катастрофални пад, то заиста није утицало на земље које се налазе у врху“, рекао је Стив Килелеа, оснивач и извршни директор Института за економију и мир, који је креирао индекс 2007. године.
Глобални индекс мира рангира 163 државе на основу 23 индикатора, од војних издатака, актуелних сукоба и стопе убистава, па до перцепције безбједности. Државе које се налазе у врху углавном имају низак ниво насиља, високо повјерење у друштву, добре односе са комшијама и висок квалитет живота.
Према Глобалном индексу мира за 2026. годину, десет најбезбједнијих земаља су Исланд, Нови Зеланд, Швајцарска, Словенија, Ирска, Аустрија, Португал, Сингапур, Финска и Јапан.
Новинари BBC-ja разговарали су са грађанима пет најбезбједнијих земаља свијета како би сазнали какав је осјећај живјети у таквом окружењу, шта им помаже да одрже тај спокој и како људи из других земаља могу осјетити „укус“ мира и стабилности, који је данас, чини се, постао луксуз.
Исланд је на врху индекса од 2008. године и остаје најбезбједнија земља на свијету 19. годину заредом.
Побољшао се за два одсто у 2026. години, чему је допринио нагли пад насилних демонстрација, и наставља да се високо рангира по безбједности, ниском нивоу сукоба и ограниченој милитаризацији.
„Мир је свуда око нас на Исланду, у природи која нас окружује, али је то и свјестан избор укоријењен у нашим блиско повезаним заједницама“, рекла је Одни Арнарсдотир, шефица организације Висит Ицеланд.
Она сматра да је то тако због дубоке посвећености једнакости, укључујући родну равноправност, по којој се Исланд константно налази у самом врху, уз снажне јавне услуге и широко распрострањену обновљиву енергију.
Та посвећеност је дубља од политике, а становници указују на снажан осјећај друштвене кохезије и заједничке одговорности.
„Веома смо свјесни колико смо срећни што доживљавамо овај осјећај мира. То појачава важност одржавања отвореног и инклузивног друштва“, рекла је Арнарсдотир.
Географски положај Исланда такође игра битну улогу.
„Географска изолација Исланда значи да је мање захваћен глобалним тензијама. Пространи отворени пејзажи, планине, чист ваздух и обиље свјеже воде играју централну улогу у квалитету живота овдје“, рекла је Ејрун Анита Гилфадотир, менаџерка маркетинга у једном хотелу.
Нови Зеланд, рангиран као други (са трећег мјеста из 2025. године), најбезбједнија је земља у азијско-пацифичком региону, са најбољим резултатом у региону када је ријеч о текућим сукобима. Његов скок на листи углавном је резултат смањења увоза оружја, а остаје једна од најбезбједнијих и најмање милитаризованих земаља на свијету.
Велики дио тог мира постоји захваљујући географском положају.
„Чињеница да је Нови Зеланд тако далеко од свега значи да је у великој мјери избјегао геополитички хаос који увлачи друге нације у сукобе“, рекао је Ворвик Вудли, држављанин Новог Зеланда и оснивач НЗ Голден Visa.
Али, он види нешто и у култури. Људи су обично опуштени и директни и, како каже, „генерално су више заинтересовани да ријеше ствари него да доливају уље на ватру“.
Безбједност је овдје толико уобичајена да људи више и не обраћају пажњу на њу.
„Већина људи не размишља много о томе, што је вјероватно најбољи показатељ да то генерално није забрињавајуће. Оружје овдје није дио свакодневног живота, а послије Крајстчерча закони су постали још строжи“, рекао је Вудли.
Комшилук је у овим земљама веома важан – људи се међусобно познају и брину једни о другима.
Његова ријетка насељеност такође значи лак приступ природи.
„Планине, плаже и шетње кроз нетакнуту природу су вам надохват руке, у зависности од тога гдје се налазите. Живот не дјелује као да стално бјежи од вас као што је то случај у неким већим, прометнијим земљама“, рекао је Вудли.
Швајцарска, која се са петог мјеста прошле године попела на треће у 2026, има ниску стопу криминала и дугогодишњу политику војне неутралности, што јој помаже да остане једна од најбезбједнијих земаља свијета.
„Људи изгледају спремни да овдје направе мјеста једни за друге. То ствара осјећај повјерења, увјерење да ће људи углавном урадити праву ствар и да свакодневни живот функционише како треба“, рекла је Корнелија Чое, ауторка и тренерица која живи у Женеви.
Можда је то управо оно што мир на крају јесте – не одсуство разлика, већ заједничка посвећеност проналажењу начина да се са њима добро живи.
Словенија, која се први пут нашла међу првих пет на индексу, снажне резултате поткрепљује ниском војном потрошњом и високим нивоом безбједности.
„Словенци придају велики значај заједништву и проводе много времена у природи, што вјерујем да у нама ствара смиреност и стабилност“, рекао је Јернеј Звер, који живи у Љубљани и управља пословањем у Источној Европи за Интрепид Травел.
Јернеј каже да Словенци викенде углавном проводе напољу, планинарећи, возећи бицикл, скијајући или окупљајући се са пријатељима и породицом.
Снажан културни нагласак у овој бившој југословенској земљи стављен је на равнотежу између пословног и приватног живота.
„Ако узмемо у обзир сукобе и неизвјесност који тренутно погађају многе дијелове свијета, осјећам се веома срећно што Словенију зовем својим домом. Цијеним мање ствари које сам некада можда узимао здраво за готово, знајући да могу да се бавим својим свакодневним животом у безбједности и без страха“, рекао је Звер.
Да бисте заиста цијенили све што земља нуди, Звер предлаже да проведете више од викенда у Љубљани.
„Дођите и проведите седмицу дана“, рекао је.
То може укључивати рафтинг на ријеци Сочи, посјету водопадима у клисури Винтгар код Бледа или вожњу бициклом кроз планинске пашњаке широм земље.
„Шта год да радите у Словенији, бићете одушевљени топлим гостопримством људи, задивљујућим пејзажима, природом и, наравно, одличном храном“, рекао је.
Ирска се налази на петом мјесту и има високе оцјене захваљујући ниској стопи насиља и ограниченом учешћу у међународним сукобима.
Ова држава, која има веома бурну историју, своју безбједност не узима здраво за готово.
„Историјско искуство Ирске као нације чини њен народ изузетно свјесним опасности од предрасуда и важности великодушности и гостопримства према другима“, рекла је Диди Ронан, оснивачица регенеративног хотела Нативе у Западном Корку.
Ронан прати ту културу гостопримства још од Брехон закона, који су владали Ирском током већег дијела првог миленијума и налагали пружање хране и смјештаја странцима и путницима.
„То је у нашем ДНК“, рекла је, преноси Телеграф.
Ирска традиција неутралности даје том осјећају мира и међународну димензију, јер се земља не придружује страним ратовима ни војним савезима.
„У вријеме глобалне нестабилности и неизвјесности постоји нешто умирујуће у томе што сте на далекој стијени у Атлантику, уз одличну музику, шетње и књиге. Цијенимо ову привилегију с обзиром на велику патњу и неправду коју данас доживљавају многи људи широм свијета, а која одражава и наше национално искуство“, рекла је Ронан.
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