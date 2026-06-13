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Ухапшени чланови "Торциде", планирали напад српске раднике

Аутор:

АТВ
13.06.2026 12:30

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полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

Четрнаест хрватских држављана ухапшено је на Хвару због сумње да су планирали да нападну двојицу сезонских радника, држављана Србије.

Хрватски медији преносе да је ријеч о припадницима "Тордице", навијачке групе Фудбалског клуба "Хајдук" из Сплита. Четворица осумњичених, 33-годишњак, двојица 22-годишњака и 18-годишњак предати су у притвор уз кривичну пријаву.

Полиција је у четвртак, 11. јуна, у близини једног хотела на Хвару уочила два возила у којима је било 14 мушкараца, након чега је утврдила њихов идентитет, а при претресу возила пронашла дрвене палице и фантомке.

Криминалистичким истраживањем утврђено је да је 12 лица, према ранијем договору, глисером допловило из Трогира и Каштела до увале Стинива Брушка на Хвару, удаљене око 10 километара од хотела.

Сумња се да су их тамо дочекала двојица мушкараца с комбијем и личним возилом како би их превезли до хотела у којем су била смјештена двојица сезонских радника из Србије.

Полиција сумња да су мушкарци планирали физички обрачун и да су због тога имали телескопску и дрвене палице, те средства за маскирање, саопштено је из Полицијске управе сплитско-далматинске.

Међу осумњиченима су лица рођена између 1993. и 2008. године.

Глисер, возила и пронађени предмети привремено су одузети до одлуке суда.

Сумњиче се за кривично дјело договор за почињење кривичног дјела и против свих ће бити поднесена кривична пријава надлежном државном тужилаштву, преноси Срна.

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Тагови :

Сплит

напад на Србе

Торцида

Хајдук Сплит

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