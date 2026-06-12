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Ужас: Пар тјерао болесног мушкарца да краде, држали га без хране и лијекова

Аутор:

АТВ
12.06.2026 17:25

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Хрватска полиција ухапсила је мушкарца (36) и жену (35) осумњичене да су готово годину дана искориштавали психички и ментално обољелог мушкарца (43), држећи га у потпуној зависности, присиљавајући га на крађе и присвајајући његов новац.

Према наводима истраге, жртва је живјела у нехуманим условима, без основних санитарних и хигијенских услова, док су осумњичени над њим успоставили потпуну контролу путем пријетњи, насиља и психичке манипулације, преноси Индекс.

Држали га у нехуманим условима

Истрагом је утврђено да су осумњичени од јуна прошле године до 5. јуна ове године искористили здравствено стање 43-годишњака који није био способан самостално доносити одлуке.

Полиција наводи да су га смјестили у просторију у склопу објекта у којем живе на подручју Дубраве, без основних услова за нормалан живот.

Осим тога, ускраћивали су му храну и терапију од које је био зависан.

Како би задржали контролу над жртвом, осумњичени су, према наводима полиције, користили пријетње и физичко насиље.

На тај начин довели су га у стање сталног страха, беспомоћности и потпуне подређености.

Током децембра 2025. године наводно су га приморавали да краде у трговачким центрима у Загребу, Карловцу, Поречу, Пули и Бјеловару.

Према истрази, осумњичени су заједно са жртвом долазили у продавнице, пунили колица разним артиклима, а потом без плаћања излазили из објекта и робу одвозили до свог пребивалишта.

Узимали кредите на његово име

Полиција сумња да су током марта и априла ове године у три наврата приморали жртву да подигне новчане позајмице у банци.

Након што су средства исплаћена, осумњичени су задржали новац и банковну картицу оштећеног, прибављајући себи противправну имовинску корист.

Покушај нове крађе открио цијели случај

Посљедњи случај догодио се 5. јуна када су, према сумњама истражилаца, поново пријетили 43-годишњаку и захтијевали да им набави различите артикле.

Он је у страху покушао да изврши крађу у трговачком центру у Бјеловару, али су га у томе спријечили радници обезбјеђења који су га задржали до доласка полиције.

Управо је тај догађај довео до откривања цијелог случаја.

Жртва под заштитом, осумњичени у притвору

Полицијска управа Загребачка спровела је криминалистичку истрагу и ухапсила осумњичене.

Оштећени мушкарац стављен је под заштиту у складу са Протоколом за идентификацију, помоћ и заштиту жртава трговине људима.

Након завршетка истраге, осумњичени су предати притворском надзорнику, а надлежном тужилаштву достављен је посебан извјештај.

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Тагови :

Злостављање

Хрватска

Полиција

држали роба Хрватска

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