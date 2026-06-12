Вукановић "закувао" и са својим послаником: Савановићу нуђено да буде трећи на листи, он то одбио

Аутор:АТВ
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Небојша Вукановић, лидер Листе за правду и ред потврдио је да је дошло до размимоилажења са његовим послаником Миланом Савановићем. Проблем је настао, како тврди Вукановић, након што је Савановићу речено да неће бити "носилац листе у Бањалуци".
"Тачно је да је Савановић био незадовољан чињеницом да неће бити носилац листе у Бањалуци", рекао је Вукановић који је данас у Сарајеву пријавио предизборну коалицију са Игором Црнатком и његовим ПДП-ом Републике Српске.
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Вукановић је рекао да ће унутар Листе за правду и ред, готово сви носиоци ће бити нови људи.
"Они који су већ добили шансу, ти су људи, ако се трчи 100 метара, посланици су већ на 50-том метру. Биће готово сви нови носиоци", каже Вукановић.
Лидер Листе за праву и ред, каже да је обишао градове и да је "дао слободу људима како ће бити сложене листе". Ипак, како сам каже, он је селектор и капитен екипе.
"Био сам у Приједору и Бијељини. Дао сам слободу да се договоре ко ће бити носилац и како сложите листу, мислим да је то врхунац демократије, али ја сам ја сам селектор и капитен екипе и моја политичка процјена је да ће сарадња са Игром Црнатком дати да је 2+2 дати 5. Савановићу је нуђено мјесто број 3, он то није желио. Шта ћемо? Таква је политика, не играју увијек исти људи, ја се никог не одричем", рекао је Вукановић.
Подсјећамо, Милан Савановић изабран је за народног посланика на изборима 2022. године, те је у Народној скупштини посланик покрета "За правду и ред". Уједно је, како се наводи на сајту Народне скупштине Републике Српске, замјеник предсједника Клуба посланика "За правду и ред".
Такође, замјеник је предсједника Одбора за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника.
Такође, подсјећамо, да је Игор Црнадак, 7. маја, објавио да је основао странку ПДП Републике Српске.
"Ми идемо на изборе. ПДП Републике Српске биће на листићу, у октобру када будете гласали", рекао је Црнадак и додао:
"Идемо на ове изборе да помогнемо да се наше друштво промијени, да се наша идеја о модерној и развијеној Републици Српској реализује".
Црнадак је донедавно обављао функције потпредсједника ПДП-а и шефа посланичког клуба те странке у НС РС. Странку и функције је напустио због неслагања са предсједником партије и лидером покрета "Сигурна Српска" Драшком Станивуковићем.
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