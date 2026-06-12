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СДП, СДА, НЕС, ПДА, СББ и БХ Зелени заједно наступају на изборима у Српској

Аутор:

АТВ
12.06.2026 15:37

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СДП
Фото: АТВ

СДП, СДА, НЕС, ПДА, СББ и БХ Зелени су постигли договор о заједничком наступу на изборима у Републици Српској, саопштено је из СДП-а.

Ове странке ће, како је речено, званични споразум о заједничком наступу у Српској потписати почетком наредне седмице.

Подсјетимо, у фебруару ове године је СДП у Републици Српској већ договорио сарадњу са странкама НиП и Напријед, поред ПДА и НЕС који су наведени и у овом договору.

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Тагови :

СДП

Република Српска

Избори 2026

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