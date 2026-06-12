СДП, СДА, НЕС, ПДА, СББ и БХ Зелени заједно наступају на изборима у Српској

Аутор:АТВ
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СДП, СДА, НЕС, ПДА, СББ и БХ Зелени су постигли договор о заједничком наступу на изборима у Републици Српској, саопштено је из СДП-а.
Ове странке ће, како је речено, званични споразум о заједничком наступу у Српској потписати почетком наредне седмице.
Подсјетимо, у фебруару ове године је СДП у Републици Српској већ договорио сарадњу са странкама НиП и Напријед, поред ПДА и НЕС који су наведени и у овом договору.
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