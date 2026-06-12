Вечерас премијера подкаста Ларе Логан са Додиком

Аутор:АТВ
Коментари:1
Америчка новинарка Лара Логан најавила је да ће вечерас бити емитован њен подкаст са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком, једним од најутицајнијих политичара на Балкану који говори о све жешћој бици између националног суверенитета и глобалних сила које желе да га подривају.
"Оно што је било занимљиво у вези са овим разговором је да се схвати да проблеми који утичу на Американце у САД и предсједника Доналда Трампа, такође утичу и на његове савезнике у иностранству, као што је то случај са дубоком државом",истакла је Логанова у објави на "Икс" налогу.
Логанова је најавила да Додик у подкасту говори о томе како се исти изазови са којима се суочава Трамп осјете и у Европи, од неизабраних бирократа и политичког мијешања до онога што неки описују као "дубоку државу" која делује изван јавне одговорности.
Република Српска
Додик: Срби су били покусни кунићи Хашком трибуналу
"Додик говори и о томе како одређени европски лидери тајно говоре о предсједнику Трампу и зашто неки од њих отворено чекају да његов политички утицај ишчезне, како би се могли вратити свом уобичајеном раду", навела је Логанова.
Она је навела да интервју са Додиком нуди фасцинантан поглед на силе које обликују догађаје далеко од америчких граница, без обзира на то да ли неко подржава Трампа или само жели да биље схвати глобално политичко окружење.
Према њеним ријечима, у подкасту се може чути шта поједини европски лидери кажу о предсједнику Трампу иза његових леђа, како раде против њега.
"И погодите - то је потпуно иста порука коју чујемо у САД - `Сачекајте само да оде и онда можемо да вратимо демократе, а онда можемо да наставимо да радимо шта год желимо`. Они ће чекати да како би могли да наставе да раде уобичајено. Стога, какве год да су ваше забринутости у вези са предсједником, послушајте овај интервју и сазнајте тачно против чега се он бори на глобалној сцени", додала је Логанова.
COMING UP TOMORROW FROM BANJA LUKA— Lara Logan (@laralogan) June 12, 2026
Milorad Dodik, former President of Republika Srpska and one of the most influential political figures in the Balkans, joins Lara Logan for a revealing conversation about the growing battle between national sovereignty and the global forces… pic.twitter.com/IoTkZ1Y1sA
Она је најавила да ће 83. епизода подкаста бити доступна на друштвеним платформама вечерас од 19.00 часова по средњоевропском времену.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
17
46
17
42
17
34
17
33
17
28
Тренутно на програму