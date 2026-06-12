Симић о Станивуковићу и Станићу: Нашла крпа закрпу

Аутор:АТВ
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Одборник у Скупштини града Прњавор и члан Главног одбора СНСД-а Жељко Симић оштро је реаговао на политичке поруке упућене са синоћњег скупа ПСС-а у овом граду, поручивши да је ријеч о покушају обмане јавности и прикривања недостатка конкретних резултата.
Симић је истакао да се разлика између СНСД-а и опозиције најбоље види на терену.
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"Док једни по Прњавору држе говоре, дијеле функције и глуме борце против система, други иза себе остављају километре асфалта, нове пројекте и конкретна улагања. Управо ту се види разлика између политике Драшка Станивуковића и Перице Станића и политике СНСД-а, јер једни причају, а други раде и мијењају Прњавор на боље", нагласио је Симић, преноси "Срна".
Он је додао да однос између Станивуковића и Станића "најбоље описује народна пословица 'нашла крпа закрпу'", те оцијенио да се иза међусобне подршке крије недостатак стварних резултата.
"Станивуковић би да се бави аферама других, а тренутно једино ровари по опозицији и узалудно ниподаштава резултате и одлуке којима помажемо грађанима Српске. Боље би му било да објасни одакле његовим сарадницима све што имају, зашто су у Бањалуци улице разроване, зашто нема неколико нових вртића иако су средства обезбијеђена и понуђена, те колико је свог страначког кадра запослио у бањалучку администрацију и предузећа да живе на грбачи народа", рекао је Симић.
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Говорећи о раду институција, Симић је нагласио да СНСД остаје досљедан принципу да надлежни органи треба да истраже сваку аферу.
"За разлику од таквог приступа, СНСД вјерује у институције Републике Српске и очекује да оне истраже сваку аферу. Ми немамо времена да пријеподне глумимо забринутост на друштвеним мрежама, а поподне испијамо пића са онима који не желе добро Републици Српској", навео је он.
Симић је подсјетио на конкретне пројекте реализоване у Прњавору, истичући да је развој града резултат сарадње локалне власти и републичких институција.
"Док они причају, Прњавор се развија. Захваљујући тој сарадњи, у наш град је уложено више од пет милиона КМ републичких средстава, док буџет за 2026. годину износи рекордних 37,8 милиона КМ. Та средства су усмјерена у конкретне пројекте – модернизацију путне и комуналне инфраструктуре, проширење вртића 'Наша радост', уређење града и јачање привреде", рекао је Симић.
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Он је додао да су значајна средства издвојена и за инфраструктурне пројекте и подршку привреди.
"Само за реконструкцију улица и комуналне мреже издвојено је 2,7 милиона КМ, уз додатна улагања у пословне зоне, подстицаје привреди, пољопривреди и подршку породицама. То су резултати који се виде, за разлику од празних обећања", истакао је Симић.
Коментаришући односе унутар опозиције, Симић је рекао да они показују недостатак озбиљне политике.
"Колико опозицију коју Станивуковић окупља, па потом растура, заправо не занимају грађани, најбоље се види у њиховим међусобним сукобима око функција и кандидатура, који све више личе на кафанске обрачуне. У том политичком хаосу, Станивуковић покушава да се наметне као једини лидер, док истовремено занемарује посао за који је изабран", навео је Симић.
Он је оцијенио и да поруке које долазе из опозиције вријеђају грађане.
"Таквом Станивуковићу, средњошколцу без дана радног стажа, Перица Станић се диви и поручује грађанима да су понижени, чиме наставља праксу опозиције да вријеђа управо оне од којих тражи подршку", навео је Симић.
Он је закључио да грађани најбоље препознају резултате.
"Грађани не гласају за слике и пароле, већ за резултате. А резултати су видљиви, јер СНСД на челу са Милорадом Додиком и одговорна локална власт настављају да раде, граде и развијају Прњавор", поручио је Симић.
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