Борац у предности након првог полувремена

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Борца вечерас настављају европску авантуру утакмицом против молдавског Петрокуба у оквиру квалификација за Лигу конференција. Дуел у Бањалуци почиње у 20.30 часова, а познати су почетни састави обје екипе.
45' Крај првог полувремена у Бањалуци.
32' Савић сјајно шутира, али је његов ударац изблокиран и одлази тик поред гола. Биће корнер.
20' Повео је Борац поготком Хреље. Након корнера за Бањалучане, и једне лопте враћане у казнени простор, набоље се снашао Хреља и довео црвено-плаве у предност.
10' Имао је Борац солидну прилику, али Хреља се није најбоље снашао.
1' Почео је меч у Бањалуци.
Тренер бањалучког клуба Винко Мариновић одабрао је почетних 11.
Од првог минута у екипи Борца заиграће Абел Паскуал, Јуричић, Хреља, Ерера, Јојић, Роган, Каролина, Јуркас, Савић, Декет и Огринец.
Петрокуб са клупе предводи грузијски стручњак Шота Махарадзе.
У почетном саставу Петрокуба налазе се Аврам, Паскари, Кукош, Демијан, С. Платика, Попеску, Давид, Сава, Пушкаш, Џу и Јардан.
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