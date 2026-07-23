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Борац у предности након првог полувремена

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 19:49

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Борац у предности након првог полувремена
Фото: ATV

Фудбалери Борца вечерас настављају европску авантуру утакмицом против молдавског Петрокуба у оквиру квалификација за Лигу конференција. Дуел у Бањалуци почиње у 20.30 часова, а познати су почетни састави обје екипе.

УЖИВО:

45' Крај првог полувремена у Бањалуци.

32' Савић сјајно шутира, али је његов ударац изблокиран и одлази тик поред гола. Биће корнер.

20' Повео је Борац поготком Хреље. Након корнера за Бањалучане, и једне лопте враћане у казнени простор, набоље се снашао Хреља и довео црвено-плаве у предност.

10' Имао је Борац солидну прилику, али Хреља се није најбоље снашао.

1' Почео је меч у Бањалуци.

Борац
Борац

Тренер бањалучког клуба Винко Мариновић одабрао је почетних 11.

Од првог минута у екипи Борца заиграће Абел Паскуал, Јуричић, Хреља, Ерера, Јојић, Роган, Каролина, Јуркас, Савић, Декет и Огринец.

Петрокуб са клупе предводи грузијски стручњак Шота Махарадзе.

У почетном саставу Петрокуба налазе се Аврам, Паскари, Кукош, Демијан, С. Платика, Попеску, Давид, Сава, Пушкаш, Џу и Јардан.

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Тагови :

ФК Борац

Лига Конференција

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