Мариновић: Овакве утакмице дижу енергију екипи

Аутор:АТВ редакција
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Тренер Борца Винко Мариновић био је и те како задовољан након убједљиве побједе свог тима у првом мечу квалификација за Лигу конференција у којем су Бањалучани савладали Петрокуб из Молдавије (3:0).
- Честитам играчима не великој побједи. Није било лако послије тешког пораза у Софији. Овакве утакмице подижу енергију. Спремамо се за реванш и вјерујем наш пролаз даље. Могли смо можда до још којег гола, али исто тако допустили смо ривалу да у транзицији направи неке ствари које се не би смјеле понављати. У Европи нема лаких ривала. Видјели смо прошле године како смо прошли, зато опрез пред реванш - поручио је Мариновић.
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Љетошње појачање Анте Рогуљић ушао је у финишу меча, постигао трећи погодак и могао још један, када је лопта стала на пречки.
-Прелијепо је било играти на овом стадиону. Могао сам и до другог поготка, али вјерујем да ћемо и у Молдавији славити. Нема опуштања. Свако игра фудбал, чека нас друга утакмица, све ћемо дати од себе да поново славимо - нагласио је Рогуљић.
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