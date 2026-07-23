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Мариновић: Овакве утакмице дижу енергију екипи

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 22:57

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Винко Маринковић, тренер ФК Борца
Фото: АТВ

Тренер Борца Винко Мариновић био је и те како задовољан након убједљиве побједе свог тима у првом мечу квалификација за Лигу конференција у којем су Бањалучани савладали Петрокуб из Молдавије (3:0).

- Честитам играчима не великој побједи. Није било лако послије тешког пораза у Софији. Овакве утакмице подижу енергију. Спремамо се за реванш и вјерујем наш пролаз даље. Могли смо можда до још којег гола, али исто тако допустили смо ривалу да у транзицији направи неке ствари које се не би смјеле понављати. У Европи нема лаких ривала. Видјели смо прошле године како смо прошли, зато опрез пред реванш - поручио је Мариновић.

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Љетошње појачање Анте Рогуљић ушао је у финишу меча, постигао трећи погодак и могао још један, када је лопта стала на пречки.

-Прелијепо је било играти на овом стадиону. Могао сам и до другог поготка, али вјерујем да ћемо и у Молдавији славити. Нема опуштања. Свако игра фудбал, чека нас друга утакмица, све ћемо дати од себе да поново славимо - нагласио је Рогуљић.

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Тагови :

ФК Борац

Лига Конференција

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