Мбапе убјеђује звијезду Бајерна да дође у Мадрид

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Прва звијезда Реал Мадрида, Килијан Мбапе, обавијестио је предсједника клуба Флорентина Переза да је успио убиједити крилног фудбалера Бајерна, Мајкла Олисеа, да обуче дрес краљевског клуба.
Током трајања Свјетског првенства Мбапе је наводно свакодневно разговарао са крилним фудбалером њемачког гиганта и објашњавао му на који начин би могли формирати изузетан нападачки тандем у редовима Реал Мадрида.
Француски ас је такође нагласио Олисеу да је пријеко потребан Реалу, те је детаљно хвалио живот у главном граду Шпаније, истичући љепоте града, одличне ресторане и изузетно повољну климу како би га додатно приволио на трансфер на Сантијаго Бернабеу.
Да ли ће се трансфер реализовати остаје да видимо.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Kylian Mbappé has informed Florentino Pérez that he has convinced Michael Olise to join Real Madrid.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 22, 2026
Mbappé is pushing hard for his friend to make the move. During the World Cup, he reportedly spoke to the Bayern winger every day, explaining how they could form a… pic.twitter.com/LFW0vApPWd
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