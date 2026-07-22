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Мбапе убјеђује звијезду Бајерна да дође у Мадрид

22.07.2026 22:40

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Реакција Бајерновог Михаела Олизеа након што је пропустио прилику да постигне гол током реванш утакмице полуфинала Лиге шампиона између Бајерн Минхена и Пари Сен Жермена у Минхену, Њемачка, у сриједу, 6. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP/Martin Meissner

Прва звијезда Реал Мадрида, Килијан Мбапе, обавијестио је предсједника клуба Флорентина Переза да је успио убиједити крилног фудбалера Бајерна, Мајкла Олисеа, да обуче дрес краљевског клуба.

Током трајања Свјетског првенства Мбапе је наводно свакодневно разговарао са крилним фудбалером њемачког гиганта и објашњавао му на који начин би могли формирати изузетан нападачки тандем у редовима Реал Мадрида.

Француски ас је такође нагласио Олисеу да је пријеко потребан Реалу, те је детаљно хвалио живот у главном граду Шпаније, истичући љепоте града, одличне ресторане и изузетно повољну климу како би га додатно приволио на трансфер на Сантијаго Бернабеу.

Да ли ће се трансфер реализовати остаје да видимо.

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Тагови :

Килијан Ембапе

Мајкл Олисе

Реал Мадрид

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