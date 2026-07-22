Цијене нафте достигле највиши ниво у шест недјеља

Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте данас су достигле највиши ниво у посљедњих шест недјеља, усљед забринутости инвеститора да би ескалација сукоба између Сједињених Америчких Држава и Ирана могла да угрози снабдијевање енергентима из региона Блиског истока.
Цијена сјеверноморске нафте Брент порасла је током трговања до 94,4 долара по барелу, да би се потом стабилизовала око 94 долара, пренио је Трејдинг економикс.
Истовремено, америчка лака нафта WТИ достигла је 88,6 долара по барелу, а затим се повукла на око 86,5 долара.
Тржишта процијењују могуће посљедице евентуалне блокаде испорука нафте са Блиског истока, док размјена удара између САД и Ирана и даље омета извоз нафте и нафтних деривата из земаља Савјета за сарадњу држава Персијског залива (ГЦЦ).
Амерички државни секретар Марко Рубио оптужио је Иран да није испунио раније преузете обавезе и поручио да сваки будући споразум мора да гарантује слободу пловидбе кроз Ормуски мореуз, као и да спријечи развој иранског нуклеарног програма и подршку милитантним групама, Танјуг.
Додатну забринутост на тржишту изазвале су и пријетње јеменских побуњеника Хута бродовима који плове Црвеним морем, што је повећало страховања од нових поремећаја у међународној трговини енергентима.
Притисак на енергетска тржишта појачан је и након напада на терминал Каспијског нафтоводног конзорцијума (ЦПЦ) на обали Црног мора, који представља једну од кључних извозних рута за нафту из Казахстана.
Истовремено, подаци америчке Управе за енергетске информације (ЕИА) показали су да су залихе сирове нафте у САД прошле седмице неочекивано повећане за 1,4 милиона барела, иако су аналитичари очекивали њихов пад, што је ублажило даљи раст цијена нафте.
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