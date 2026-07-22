ФИФА објавила идеалан тим Мундијала: Ово је мало ко очекивао

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Међународна фудбалска федерација (ФИФА) објавила је данас идеалну поставу управо завршеног Свјетског првенства, на којем је титулу шампиона освојила репрезентација Шпаније побједом над Аргентином од 1:0.
Упркос историјском успјеху „Црвене фурије“, која је турнир завршила без пораза (седам побједа и један реми) уз само један примљен гол на цијелом првенству, у најбољем тиму Мундијала нашла су се само тројица шпанских репрезентативаца: Педро Поро, Марк Кукуреља и званично најбољи играч турнира (МВП) Родри.
Највеће изненађење представља избор на позицији голмана, гдје је поверење добио Возиња (Зеленортска Острва) умјесто Унаија Симона, добитника „Златне рукавице“ и чувара мреже који је савладан само једном, у четвртфиналу против Белгије.
Такође, у идеалних 11 мјеста није било за Пауа Кубарсија, који је проглашен за најбољег младог играча турнира, као ни за Ајмерика Лапорта, који је чинио непремостив бедем шпанске одбране. Умјесто њих, штоперски пар чине Аргентинац Лисандро Мартинес и Француз Дајо Упамекано.
Везни ред, поред Родрија, чине Француз Мајкл Олисе и Енглез Џуд Белингем. У нападу се налази убојит трио који предводи Килијан Ембапе, најбољи стријелац шампионата са 10 постигнутих голова, уз Леа Месија и Ерлинга Халанда.
Подсјетимо, састав је одређен гласовима навијача на дигиталној платформи ФИФА.
Голман: Возиња (Зеленортска Острва)
Одбрана: Педро Поро (Шпанија), Лисандро Мартинес (Аргентина), Дајо Упамекано (Француска), Марк Кукуреља (Шпанија).
Везни ред: Родри (Шпанија), Мајкл Олисе (Француска), Џуд Белингем (Енглеска).
Напад: Лео Меси (Аргентина), Ерлинг Халанд (Норвешка), Килијан Ембапе (Француска).
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму