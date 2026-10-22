Стевановић: У години дана имали смо три вјежбе у којима су учествовали сви субјекти заштите и спасавања

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У протеклих годину дана ми смо имали три вјежбе гдје су учествовали сви субјекти заштите и спасавања на подручју града Добоја, рекао је Југослав Стевановић, начелник Одјељења за цивилну заштиту града Добој.
"Град Добој на челу са градоначелником града опредјељени су да се увијек улаже систем заштите и спашавања, у превентивне мјере да не би дошло до неких катастрофа, а тако и улагање у опрему у случају да дође до неког вида катастрофе са де може адекватно приступити односно дјеловати", каже Стевановић.
Према његовим ријечима само у току ове године највише се улагало у против пожарну заштиту и опремање ватрогасно спасилачке јединице.
"Набављено је једно возило за ватрогасну јединицу, набављена је комплетна лична опрема за све ватрогасце и извршена је комплетна репарација једног техничког возила које служи за спасавање унесрећених у саобраћајним незгодама", наводи Стевановић.
Хроника
Добојлија пијан сјео за волан, па остао ухапшен
Како каже, доста је уложено и у опремање спасилачког тима Добој, набављен је један моторни чамац заједно са пратећом опремом као и комплетна опрема за спасиоце. Набављена су динамичка и статичка ужад за јединицу за спасавање на води.
"У наредном периоду додатно ће се улагати у осталу опрему по приоритетима, заиста доста је урађено. Поред набавке опреме мора се континуирано радити и на обучавању људства. У протеклих годину дана ми смо имали три вјежбе гдје су учествовали сви субјекти заштите и спасавања на подручју града Добоја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
18 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д1
Најновије
Најчитаније
10
05
09
53
09
44
09
35
09
32
Тренутно на програму