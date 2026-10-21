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Запалио се аутобус, густ дим се шири дијелом града

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21.10.2026 15:50

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Запалио се аутобус у Сарајеву, шири се густ дим.
Фото: YouTube/Screenshot/Avaz Press

Из ватрогасне службе за "Аваз" су казали да је екипа упућена на мјесто догађаја. Засад није познато да ли је ријеч о старијем или новијем аутобусу.

Дим се уздиже високо изнад објеката и видљив је из околних дијелова града.

Више информација о узроку пожара и евентуалној штети очекује се након интервенције ватрогасаца.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сарајево

пожар

запалио се аутобус

Ватрогасци

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