Запалио се аутобус, густ дим се шири дијелом града

Аутор:АТВ редакција
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Из ватрогасне службе за "Аваз" су казали да је екипа упућена на мјесто догађаја. Засад није познато да ли је ријеч о старијем или новијем аутобусу.
Дим се уздиже високо изнад објеката и видљив је из околних дијелова града.
Више информација о узроку пожара и евентуалној штети очекује се након интервенције ватрогасаца.
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