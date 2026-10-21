Виткоф похвалио Путина: "Велики хуманитарац"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Специјални представник америчког предсједника Стивен Виткоф похвалио је хуманост предсједника Русије Владимира Путина, током разговора са руским лидером.
"Толико много говорите о мом предсједнику Доналду Трампу да је хуманитарац, а и ви сте исто тако хумани, што поздрављам, похваљујем и захваљујем за то", нагласио је Виткоф, преноси портал "Политико".
Република Српска
Додик пружио подршку Нетанјахуу: "Пријатељу, стојим чврсто уз тебе и твој народ"
Амерички представник јуче се састао у Ослу са украјинским предсједником Владимиром Зеленским, а очекује се да ће предложити трилатерални сусрет са Путином и Трампом.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
05
16
00
15
50
15
47
15
36
Тренутно на програму