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Виткоф похвалио Путина: "Велики хуманитарац"

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21.10.2026 15:25

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Специјални изасланик предсједника САД Доналда Трампа, Стив Виткоф (лијево), гестикулира током састанка са предсједником Русије Владимиром Путином у Константиновском дворцу у Стрељни, недалеко од Санкт Петербурга у Русији, у сриједу, 21. октобра 2026. године.
Фото: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool/Tanjug

Специјални представник америчког предсједника Стивен Виткоф похвалио је хуманост предсједника Русије Владимира Путина, током разговора са руским лидером.

"Толико много говорите о мом предсједнику Доналду Трампу да је хуманитарац, а и ви сте исто тако хумани, што поздрављам, похваљујем и захваљујем за то", нагласио је Виткоф, преноси портал "Политико".

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Амерички представник јуче се састао у Ослу са украјинским предсједником Владимиром Зеленским, а очекује се да ће предложити трилатерални сусрет са Путином и Трампом.

(СРНА)

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Тагови :

Владимир Путин

Стив Виткоф

Русија

Америка

Састанак

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