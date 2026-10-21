Израел ликвидирао монструма који је парадирао с тијелом Шани Лук

Аутор:АТВ редакција
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Израелска војска саопштила је да су у нападима у Појасу Газе у посљедња 24 часа убијена двојица припадника Хамаса. Један од њих је, према наводима војних извора, учествовао у убиству и отмици израелске држављанке Шани Лук током напада 7. октобра 2023. године.
У понедјељак је у Џабалији, на сјеверу Појаса Газе, убијен Тамер Мухамед Ибрахим ел Сабаг. Израелска војска тврди да је ријеч о посљедњем припаднику Хамасове групе која је 7. октобра 2023. године снимљена током отмице Шани Лук. Остала тројица припадника групе убијена су раније током рата, док су једног заробиле израелске снаге.
Јавности су познате фотографије које је снимио фоторепортер агенције АП Али Махмуд, а на којима се види полугола жена, касније идентификована као Шани Лук, како без свијести лежи у камионету у Гази, окружена наоружаним мушкарцима.
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Према израелским војним изворима, ел Сабаг, који се види на фотографијама, упао је на територију Израела 7. октобра и учествовао у отмици 22-годишње дјевојке са музичког фестивала Супернова.
У заједничком саопштењу Израелских одбрамбених снага (ИДФ) и обавјештајне службе Шин Бет наводи се да је ел Сабаг током рата, укључујући и недавни период, изводио нападе на израелске војнике и цивиле, те радио на обнављању капацитета Хамаса, чиме је, како тврде, „систематски кршио примирје“.
У саопштењу се додаје да је убијен како би се „уклонила пријетња коју је представљао“.
Шани Лук била је 22-годишња њемачко-израелска умјетница која се бавила тетовирањем. Она је 7. октобра 2023. године присуствовала фестивалу електронске музике Супернова, познатом и као Нова, који је одржан у близини кибуца Реим, на југу Израела, недалеко од границе са Појасом Газе.
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На фестивалу се окупило око 3.000 људи, али је музички догађај прекинут у раним јутарњим часовима када је Хамас започео напад на Израел.
Наоружани припадници Хамаса и других палестинских група упали су на простор фестивала и отворили ватру на посјетиоце. Многи су покушали да побјегну аутомобилима или пјешице, док су други спас потражили у оближњим склоништима, возилима и околним пољима.
Према налазима истражне комисије Уједињених нација, у нападу су убијена најмање 364 посјетиоца фестивала, док је око 40 људи отето и одведено у Појас Газе.
Био је то један од најсмртоноснијих појединачних напада током Хамасовог напада на Израел 7. октобра.
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Шани Лук покушала је да побјегне са фестивала, али је убијена током напада. Снимци њеног тијела у камионету, којим су се припадници Хамаса возили улицама Газе, убрзо су се проширили друштвеним мрежама и постали један од најпознатијих призора напада.
Њена породица у почетку није знала да ли је Шани жива. Крајем октобра 2023. године израелске власти потврдиле су њену смрт након што је идентификован дио лобање пронађен у близини мјеста напада.
У мају 2024. године израелска војска пронашла је њено тијело у Појасу Газе и вратила га у Израел.
Заједно са њеним посмртним остацима пронађена су и тијела других жртава напада, међу којима су били Амит Бускила и Ицхак Гелерентер.
Њени родитељи тада су изјавили да им је повратак тијела омогућио да коначно сахране своју кћерку.
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