Logo

Зеленски пристаје на замрзавање рата, ево шта тражи заузврат

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.10.2026 14:28

Коментари:

1
Зеленски пристаје на замрзавање рата, ево шта тражи заузврат
Фото: Tanjug/AP/Omar Havana

Украјински предсједник Владимир Зеленски потврдио је спремност Украјине да прихвати мировни споразум који подразумијева губитак територије под контролом руских снага.

"Тренутно морамо да замрзнемо сукоб и мислим да је то реалан начин да се оконча овај рат", оцијенио је Зеленски у интервјуу за "Фокс њуз".

Он је навео да би, у случају замрзавања сукоба, Кијев и даље задржао 75 одсто или више територије Украјине.

Према његовим ријечима, остајање на садашњим положајима био би најреалнији минимални корак ка заустављању даљег страдања.

Зеленски је нагласио да постизање договора мора бити испраћено снажним и обавезујућим безбједносним гаранцијама америчког предсједника Доналда Трампа и европских савезника како би се спријечили нови сукоби у будућности, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Володимир Зеленски

Владимир Путин

Украјина

Русија

примирје

Коментари (1)

Више из рубрике

Грчки полицајци стоје испред парламента током протеста који су организовали наставници и ученици, захтијевајући побољшање образовања и мјере за сузбијање све већих трошкова живота у Атини, Грчка, у сриједу, 21. октобра 2026. године.

Свијет

Приведено 20 лица током протеста у Атини и Солуну

2 ч

0
Крупни план муве грабежљивице која се налази на људској кожи, истичући њене сложене очи и детаљне црте лица.

Свијет

Бразил у стању приправности због комараца који преносе денгу

2 ч

0
Демонстрант држи таблу са фотографијом француског председника Емануела Макрона испред запаљене туристичке канцеларије током демонстрација против растућих трошкова живота и у знак солидарности са студентским незадовољствима у Лиону, Француска, у суботу, 17. октобра 2026.

Свијет

Да ли је то Макрон управо рекао Трампу да му се гади и да је одвратан?

2 ч

0
Камиони су паркирани дуж улице током протеста превозника у Напуљу, у Италији, због високих цијена горива, у уторак, 20. октобра 2026. године.

Свијет

Италија: Возачи камиона поставили блокаде због високих цијена

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

05

Држављанин БиХ ухапшен у Данској: Пронађена дрога у аутомобилу

16

00

Принца Харија и данас прогања посљедњи разговор с мајком: Да сам барем знао

15

50

Запалио се аутобус, густ дим се шири дијелом града

15

47

Окончана истрага бомбашког напада у Котор Варошу: Држављанин Србије за 1.500 евра бацио бомбу

15

36

Пијан покосио дјевојчицу (13), па наставио да пије: Ево како је кажњен

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима