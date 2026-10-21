Зеленски пристаје на замрзавање рата, ево шта тражи заузврат

Аутор:АТВ редакција
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Украјински предсједник Владимир Зеленски потврдио је спремност Украјине да прихвати мировни споразум који подразумијева губитак територије под контролом руских снага.
"Тренутно морамо да замрзнемо сукоб и мислим да је то реалан начин да се оконча овај рат", оцијенио је Зеленски у интервјуу за "Фокс њуз".
Он је навео да би, у случају замрзавања сукоба, Кијев и даље задржао 75 одсто или више територије Украјине.
Према његовим ријечима, остајање на садашњим положајима био би најреалнији минимални корак ка заустављању даљег страдања.
Зеленски је нагласио да постизање договора мора бити испраћено снажним и обавезујућим безбједносним гаранцијама америчког предсједника Доналда Трампа и европских савезника како би се спријечили нови сукоби у будућности, преноси Срна.
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