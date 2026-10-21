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КуПС пред Борац: "Борац велики изазов, очекујемо тешку утакмицу"

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21.10.2026 14:59

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Фудбалери КуПС-а
Фото: ATV

Фудбалери КуПС-а у добром расположењу дочекују утакмицу против Борца у другом колу Лиге конференција, а на прес конференцији пред сутрашњи окршај на Градском стадиону говорили су шеф стручног штаба Мика Нутинен и фудбалер Аксели Пуко.

Тренер финског тима каже да је свјестан квалитета који посједују "црвено-плави", али вјерује у добро издање своје екипе.

"Срећни смо што смо овдје и узбуђени смо због дуела. Сутрашњи меч ће бити велики изазов, знамо да ћемо се суочити с снажним домаћим тимом који је успјешан у Европи, тако да очекујем узбудљиву и тешку утакмицу. Морамо да будемо на максимуму и да узмемо бодове. Мислим да требамо остати вјерни нашем идентитету. Ми нисмо тим који мијења начин игре, иако разумијемо да су европски мечеви другачији него што ми играмо у нашој лиги", рекао је Нутинен.

Аксели Пуко каже да у тиму влада добра атмосфера пред утакмицу.

"Узбуђен сам због меча, европски мечеви су посебан изазов. За нас ће бити веома тешко јер смо видјели како они нападају. Они су прилично снажни у нападачком смислу, тако да мислим да ће то бити највећи изазов за нас да их зауставимо", рекао је Пуко.

Утакмица између фудбалера Борца и КуПС-а на програму је сутра у 21 час.

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Тагови :

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