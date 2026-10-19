Бриде образи након историјског пораза Борца у Солуну

Аутор:АТВ редакција
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Дан послије историјске бламаже бриде образи рукометашима Борца. Нико се није надао таквом сценарију.
У Солун су отишли с намјером да остваре добар резултат који би им дао реалну шансу у реваншу. Овако, минус 19, крај европског пута и шамар који оставља посљедице.
Правог објашњења за слабо издање нема. У другом полувремену постојала је само једна екипа. ПАОК је напунио борчеву мрежу до врха, а коначни резултат био би превисок и да је са друге стране била много квалитетнија и именом звучнија екипа од грчког представника.
Реванш је у суботу у дворани Борик. Како АТВ сазнаје, за вечерас је заказан састанак управног одбора РК Борац.
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