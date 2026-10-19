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Бриде образи након историјског пораза Борца у Солуну

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19.10.2026 19:45

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Послије два и по мјесеца припрема рукометаши Борца одиграће прву утакмицу у новој сезони Премијер лиге БиХ. Ривал бањалучком тиму је Вогошћа, а у „црвено-плавим“ редовима не крију да прижељкују побједу на домаћем терену.
Фото: ATV

Дан послије историјске бламаже бриде образи рукометашима Борца. Нико се није надао таквом сценарију.

У Солун су отишли с намјером да остваре добар резултат који би им дао реалну шансу у реваншу. Овако, минус 19, крај европског пута и шамар који оставља посљедице.

Правог објашњења за слабо издање нема. У другом полувремену постојала је само једна екипа. ПАОК је напунио борчеву мрежу до врха, а коначни резултат био би превисок и да је са друге стране била много квалитетнија и именом звучнија екипа од грчког представника.

Реванш је у суботу у дворани Борик. Како АТВ сазнаје, за вечерас је заказан састанак управног одбора РК Борац.

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Тагови :

РК Борац

ПАОК

Солун

рукомет

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Послије два и по мјесеца припрема рукометаши Борца одиграће прву утакмицу у новој сезони Премијер лиге БиХ. Ривал бањалучком тиму је Вогошћа, а у „црвено-плавим“ редовима не крију да прижељкују побједу на домаћем терену.

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